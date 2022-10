Montpellier - Meurtre de Lola : Quand l'extrême droite ajoute la haine à l'horreur

Des graffitis racistes sur les murs de la faculté de lettres et maintenant une manifestation d'extrême droite dans le centre ville de Montpellier.

Profitant de l'émoi collectif suscité par l'assassinat de la jeune Lola, les partisans de Zemmour et la plupart des groupes les plus violents de l'extrême droite locale appellent à un défilé dimanche matin, comme dans toute la France.

En effet, sous prétexte que la principale suspecte est une ressortissante algérienne, Eric Zemmour et son parti Reconquête parlent de « Francocides ». Nous assistons par ailleurs, à l'Assemblée nationale comme dans les médias, à l'encontre de la volonté de la famille en deuil, à une récupération crasse de ce crime. Sous couvert de rendre hommage à la jeune Lola, des groupuscules fascistes entendent contraindre le gouvernement à expulser les étrangers en situation irrégulière et appellent à la violence contre les personnes racisé.es.

Nos organisations, signataires de ce communiqué, témoignent leur soutien à la famille pour qui rien ne viendra atténuer l'horreur du meurtre de leur enfant. Nous dénonçons par contre la récupération et l’indécence de l'extrême droite qui profite de la situation pour déverser son racisme. Nous refusons de laisser la rue à de telles manifestations et condamnons avec fermeté les amalgames et appels à la haine, d'où qu'ils viennent, contre les ressortissant.es étranger.es

Photo : À Montpellier, le 18 octobre, nous avons vu apparaître des graffitis racistes sur les murs de la faculté de lettres simultanément au collage d'affiches appelant à une marche en hommage à la défunte. On pouvait lire « justice pour Lola, mort aux arabes », ou encore « défend la France, plante un arabe ».

Signataires : CNT Educ 34, Coopérative Intégrale du Bassin de Thau, Local associatif "La Grève" , CQFAD+, Ensembles !, Gauche écosocialiste, Jeune Garde, LDH 34, NPA 34, UCL, Révolution Permanente, Solidaires 34, Solidaires étudiant.es 34, Sud Educ, CGT 34.

La rubrique « LIBRE EXPRESSION » des sites propriétés du Groupe ACTU direct est une faculté offerte aux personnes physiques ou morales étrangères à notre site pour publier des textes sous leur seule responsabilité.

Nos sites offrent ainsi un espace de libre propos pluriel qui contribue au débat ouvert à toutes les expressions.

Ces textes n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent ni la pensée, ni la ligne éditoriale de nos sites ou de ses responsables.