Hérault - L'immobilier héraultais, entre record de transactions et hausse continue des prix

Chiffres immobiliers de la Chambre des notaires de l’Hérault : Entre record de transactions immobilières et hausse continue des prix, l’attractivité de l’Hérault ne se dément pas.

Montpellier, le 21 octobre 2022. Dans un contexte conjoncturel incertain - inflation galopante, de recul du pouvoir d’achat, de hausse des prix de l’énergie et des taux de crédits immobiliers - comment se porte le marché de l’immobilier héraultais ?

Quelles perspectives se profilent pour les mois à venir ? Autant de questions auxquelles la Chambre des notaires de l’Hérault apporte des réponses à travers ce panorama des évolutions du marché entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022.

Décryptage.

Toute transaction immobilière devant être officialisée par acte notarial, la profession rassemble une base de données immobilières très précise et fiable. C’est sur la base de ces chiffres des Notaires de France que, chaque année, la Chambre des Notaires de l’Hérault dresse un panorama statistique complet du marché héraultais. L’Hérault, moteur de la progression des prix en Occitanie.

Premier enseignement de ce rapport annuel : au niveau du département, le nombre de transactions immobilières ne cesse de progresser, atteignant un record de 37 000 biens vendus au second trimestre 2022 – soit +9,1% par rapport à la même période l’année

précédente.

Cette hausse est notamment tirée par la vente d’appartements neufs, qui s’établit à +28% en volume.

Par ailleurs, la tendance au renforcement de la demande contribue à tirer les prix médians vers le haut dans tout le département, quel que soit le type de bien concerné. C’est notamment le cas pour les appartements anciens dont la valeur au m2 croît de +9,2%, soit 2 points de plus que la moyenne nationale (+7,2%).

A fin juillet 2022, les prix médians dans l’Hérault enregistrent une hausse supérieure à la moyenne régionale, avec +9,2% sur les appartements anciens (contre +6,3% en Occitanie) et +5,4% sur les maisons anciennes (contre +4,6% au niveau régional).

Du côté des appartements anciens, le prix au m2 médian atteint plus de 3 000€, affichant une progression de +23,3% sur trois ans. Et dans le neuf, la valeur au m2 dépasse même la barre des 4 500€, bien que la hausse de prix, enregistrée à +3,6%, soit plus modérée que sur l’ancien.

Quant au segment de l’individuel, il faut désormais compter en moyenne 254 000 € pour devenir propriétaire d’une maison ancienne dans l’Hérault.

Autre preuve de l’attractivité du département : l’investissement pour l’achat de résidences secondaires représente 30 à 35% du volume de ventes immobilières et 7% du total des acquéreurs, tous types de biens confondus, sont franciliens.

Cap sur le trio de tête héraultais

Si l’on considère les prix médians au m2, la métropole de Montpellier, les communes du littoral et du bassin de Thau enregistrent sans conteste les valeurs médianes les plus élevées du département, quel que soit le type de bien concerné.

« La confiance dans le marché de l’immobilier reste intacte. Il nous est permis de penser que dans les mois à venir, et du fait de la persistance d’un déséquilibre entre l‘offre et la demande, les prix de l’immobilier devraient se maintenir aux niveaux actuels. Il semblerait en revanche, qu’un réajustement des volumes de ventes immobilières est à prévoir. Ce réajustement pourrait s’expliquer par les conditions de plus en plus sévères dans l’octroi des crédits et par les fortes augmentations de volumes de transactions constatées cette année. » Me Maguelonne ESCANDE CAMBON Notaire à Bessan, Présidente de la Chambre des Notaires de l’Hérault