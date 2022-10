Hérault - Candillargues (34) : Julien participe à la compétition Objectif Top Chef

CANDILLARGUES (34) : Julien participe à la compétition OBJECTIF TOP CHEF

Semaine 8 : du lundi 24 au vendredi 28 octobre à 18.40

ls n’ont jamais été aussi nombreux à s’inscrire, avec le rêve d’être désigné meilleur espoir de la cuisine française. Q

u’ils soient apprentis ou amateurs, tous n’ont qu’un objectif : remporter cette compétition et intégrer la prochaine saison de TOP CHEF ! Mais ce que les candidats ignorent, c’est que cette année dans OBJECTIF TOP CHEF, Philippe Etchebest a décidé de frapper fort : avec la complicité de Pierre Chomet, candidat emblématique de la saison 12 de TOP CHEF, il a décidé de mettre sur pied un restaurant éphémère dans lequel, chaque jour, des clients vont venir défier les candidats !

Que ce soit des anonymes ou bien des personnalités, ces clients intransigeants vont venir demander aux apprentis ou amateurs de cuisiner pour sublimer leurs produits ou des recettes de tous les jours !

CANDILLARGUES : Julien participe à la compétition OBJECTIF TOP CHEF

Julien est tout simplement le roi de l’ambiance ! DJ et organisateur d’événements, il connait le monde de la nuit et le tout Montpellier par cœur. Ce qu’il aime, c’est faire le show et régaler les gens. Pourtant, rien ne prédestinait cet ancien comptable à mener une vie de fêtes. A 22 ans, il a tout plaqué pour démarrer une carrière de DJ ! En parallèle, à force de côtoyer des chefs lors d’événements, il s’est mis, lui aussi, à cuisiner. En 2020, pendant le confinement, les événements étant à l’arrêt, il a décidé de consacrer tout son temps à la cuisine. Il a testé de nombreuses recettes et a eu l’idée d’un concept : proposer une formule repas / soirée dansante où il serait à la fois chef et DJ. Depuis la fin du confinement, il rencontre un franc succès avec ce concept. En participant à Objectif Top Chef, il souhaite créer la surprise avec sa cuisine aux visuels raffinés et aux influences gastronomiques.