Agir concrètement près de chez soi, être utile aux autres, militer en faveur de la solidarité, promouvoir la santé et le mieux vivre, soutenir les personnes en difficulté… Comment est financée la santé aujourd’hui ? Comment sont pris en charge mes frais de santé ? Quel est le rôle d’une mutuelle ou d’une vraie mutuelle ? Enjeux et défis pour notre système de santé aujourd’hui ?

Pour tenter de répondre à ces questions, Harmonie Mutuelle invite le grand public à participer à une Agora-débat jeudi 24 novembre à 18h30 à Montauban* en présence de :

• Pascal DIGNAC : président du Conseil de la CPAM 82

• Serge BERRRIER : président de la Mutualité Française Tarn-et-Garonne

• Dominique LEFEU : secrétaire général adjoint de la Mutualité Française Lot

• Pauline BUNAN : responsable Animation Commerciale Harmonie Mutuelle Agences 31-46-82

• Philippe BASTIE : responsable Développement Harmonie Mutuelle région Occitanie

Le nombre de places est limité, l'inscription est obligatoire et gratuite.



*Le lieu exact sera confirmé à votre inscription

L’engagement d’Harmonie Mutuelle en tant qu’entreprise mutualiste à mission

« En tant qu’acteur de l’Économie Sociale et Solidaire, nous avons toujours été créateurs de valeur pour la société. Notre vocation non lucrative et notre ancrage dans les territoires nous ont permis d’œuvrer, depuis notre création, pour l’accès aux soins, pour une protection sociale étendue et pour une société de solidarités. Aujourd’hui, la société fait face à de nouveaux défis sociaux et environnementaux qui s’imposent à chacun d’entre nous. Face à l’urgence de la situation, nous allons plus loin. En devenant Entreprise Mutualiste à Mission, nous réaffirmons la force de notre modèle et nous concrétisons notre combat mutualiste dans des engagements mesurables et inscrits dans la durée. » explique Frédéric Malfilatre, directeur régional Harmonie Mutuelle Occitanie.

Devenir entreprise mutualiste a mission, c'est :

• Affirmer « contractuellement » nos engagements en faveur de la société française et nous fixer des objectifs sociaux et économiques concrets, suivis et mesurés chaque année par un organisme externe.

• Élargir notre champ d’action, en nous dotant de nouveaux engagements environnementaux.

• Donner un supplément de sens à nos collaborateurs et nos adhérents, en apportant, au-delà des solutions concrètes individuelles, des réponses utiles aux enjeux de société.

• Accompagner et engager nos entreprises clientes dans une même démarche responsable afin d’amplifier ensemble notre impact positif.