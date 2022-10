Sète - «Les guets-apens tendus aux policiers sont des crimes ! » déclare Fabrice AEBI.

COLERE D'UNITE SGP POLICE FO 34

"Les forces de l’ordre de plus en plus agressées et mises en danger"



« Les violences contre les forces de l’ordre, par des voyous, ne cessent de se multiplier, c’est insupportable, cela ne peut plus continuer de la sorte » déclare FABRICE AEBI du syndicat UNITE SGP POLICE / F.O.34



Le dimanche 16 octobre, les équipages du commissariat de police de Sète étaient requis pour assister les sapeurs-pompiers qui devaient intervenir sur le quartier de l’ile de Thau, pour un incendie de container au milieu de la chaussée.

L’équipage de la Brigade anti-criminalité de nuit, premier sur les lieux, constate qu’une barricade enflammée est érigée sur toute la largeur du boulevard et bloque leur progression. C’est alors que plusieurs individus vêtus de noir et cagoulés, surgissent et agressent nos collègues par des tirs de mortiers dans leur direction.

C’est avec beaucoup de professionnalisme, de courage et de sang-froid, que l’équipage BAC a dû riposter par des tirs de LBD pour pouvoir se dégager de ce guet-apens, puis avec l'aide de renforts de la BAC d’AGDE ont pu sécuriser le quartier.



Le quartier a été sécurisé par nos collègues, et il n'y a pas eu de blessé.



"TROP C'EST TROP … Tous ces voyous ne veulent qu'une seule chose, CASSER DU FLIC. Ces individus complètement désœuvrés multiplient les actes de violences qui sont de plus en plus démesurés, il n' y a plus de limite.

Force est de constater que les forces de l’ordre sont de plus en plus agressées et mises en danger.

Les violences à l'égard des fonctionnaires de police deviennent, non plus l 'exception, mais la norme.

C'est le professionnalisme, le courage et le sang froid de nos collègues qui permettent d'éviter des drames.

UNITE SGP POLICE / F.O. 34 ne sais pas combien de temps les forces de l'ordre vont pouvoir tenir dans ce climat, les policiers en ont ras le bol.

A ce constat se rajoute une dégradation des conditions de travail dûe à un manque d'effectifs récurrent, en particulier sur la circonscription de police de Sète dénoncé par notre organisation syndicale depuis plusieurs années. " déclare Fabrice AEBI du syndicat UNITE SGP POLICE / F.O. 34



UNITE SGP POLICE / F.O 34 condamne avec fermeté ce nouvel acte de violences commis à l’encontre des policiers du commissariat de sécurité publique de SETE,



UNITÉ SGP POLICE / F.O 34 demande que tout soit mis en œuvre pour que ces auteurs soient identifiés, interpellés et exige l'application de la loi.



UNITÉ SGP POLICE / F.O 34 demande l'application de la loi à travers l'article 222-14-1 du Code pénal qui qualifie CRIME :



"les violences commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission."



UNITE SGP POLICE / F.O. 34 demande à nouveau, après avoir multiplié les alertes sur le manque d'effectifs, d'envoyer au plus vite des effectifs en renfort à la CSP de SETE.



UNITÉ SGP POLICE / F.O 34 tient à rendre hommage à tous les policiers et en particulier à ceux du département pour leur professionnalisme, leur courage et leur sang- froid dans la gestion des différents événements.