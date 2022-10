Haute-Garonne - Auterive. La région en soutien à l'emploi associatif

Le soutien à l’emploi associatif demeure une priorité du Conseil Régional et dans ce cadre la vice-présidente Marie Piqué en charge des solidarités, et Rachida Lucazeau, conseillère régionale déléguée à la vie associative, sont venues à Auterives rencontrer l’association Autism’Pro qui emploie 3 salariés en CDI et 9 en CDD pour ses activités d’inclusion sociale de personnes présentant des troubles du spectre autistique.

Le programme d’accompagnement Prev’Asso permet aux dirigeants d’associations d’Occitanie de prendre les bonnes décisions en situation de crise. Les compétences mobilisées doivent permettre l’identification et la mise en œuvre d’un scénario de sortie de crise adapté. France Active MPA Occitanie et Le Mouvement Associatif Occitanie portent ce programme, en partenariat avec la Région Occitanie.

« 15 000 associations employeuses agissent en Occitanie et représentent plus de 165 000 emplois. Prévenir les suppressions d'emploi dans ces organisations est donc à la fois important pour leur utilité sociale mais également pour le poids économique qu'elles représentent dans la région », a déclaré Marie Piqué lors de la rencontre.

« Autism'Pro a pour objectif de permettre aux personnes présentant des troubles du spectre autistique de trouver une place pérenne dans la société tout en favorisant leur épanouissement personnel. Pour cela nous utilisons divers dispositifs supports en fonction de nos partenariats : Mise en situation de travail sur une activité de maraîchage Bio, jardin, permaculture et entretien des espaces verts, approche et lien avec les animaux et des activités équestre ou encore randonnée en montagne », a détaillé Jean-Luc Etcheverry, président de l’association Autism’Pro.

« La crise du Covid et le turn-over des salariés n’ont pas permis d’atteindre le niveau de production prévu sur les 2 dernières années. Les résultats comptables déficitaires de l’association durant la période et un modèle économique reposant trop fortement sur les subventions ont placé la structure en situation de fragilité avec un risque fort de rupture de trésorerie », analyse Benjamin Cayrecastel, délégué France Active qui accompagne l’association pour Prev’Asso.

« Aujourd’hui notre objectif est de tout faire pour stabiliser notre association, et Prev’Asso nous a permis de dresser un diagnostic clair. Nous allons travailler à élaborer des outils de pilotage financier et mettre en place des stratégies marketing et de communication plus efficiente dans le but de pérenniser notre plan d’activité », a conclu le président de l’association.