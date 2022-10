Hérault - « Contes sous le baobab » par la Compagnie Marbayassa

Un voyage dans la savane et la brousse pour le plaisir de tous !

Les plus jeunes sont emportés par les costumes, la musique, les chants et la danse. Les plus grands apprécient le talent et la générosité des cinq conteurs-danseurs-musiciens venus du Burkina Faso pour nous livrer un moment de pur bonheur, de littérature africaine et francophone.

Le 2 novembre 2022 à Mèze, salle Jeanne-Oulié 16h spectacle jeune public dès 3 ans |durée 1h05 |tarifs 6€/4€