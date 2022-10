Agde - Coupe de France : Face à L'Union, le RCO Agde a fait le boulot !

Samedi 8 octobre 2022, le 5ème tour de la Coupe de France avait lieu au stade Louis Sanguin où le RCO Agde recevait l’Union Saint Jean Football Club (31).

De nombreux supporters avaient fait le déplacement, mais également Thierry VILLA, adjoint à la ville d’Agde, chargé des sports.

Jouant tous les deux en Championnat de National 3, les Agathois avaient déjà rencontrés l’équipe de l’Union et s’étaient inclinés 4 à 0, c’est donc avec un air de revanche qu’à 18h le coup d’envoi est donné.

Une première partie de mi-temps à mettre au crédit de l’Union avec quelques occasions et une meilleure possession de balles, mais après quelques remises à niveaux les Agathois rentrent dans le match et s’offrent des actions intéressantes. Mais c’est à la 30’ minutes que les rouges ouvrent le score grâce à Sairafy SABER sur une magnifique reprise de la tête, c’est sur ce score que les deux équipes rentrent aux vestiaires. 1 à 0 à la mi-temps.

2ème période le contrôle des Agathois.

Plus incisifs les Agathois ouvrent des espaces de plus en plus difficiles à reboucher, sur un face à face le gardien de l’Union commet une faute c’est un penalty pour Agde.

Transformé par Lucas SEGURA, 2 à 0 pour le RCO Agde, ça sera le score final !

Le Racing Club Olympique Agathois poursuit donc sa marche en Coupe de France, rendez-vous mardi pour le tirage au sort du 6ème tour.

Toutes les photos du match à retouvrez dans la soirée sur notre page Facebook