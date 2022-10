Frontignan - Comités habitants : une matinée participative à l'occasion de la signature de la charte

Ce samedi 1er octobre, à l’occasion d’une matinée dédiée à la démocratie participative, à la maison des seniors Vincent-Giner, élus de la Ville et référents des 6 nouveaux quartiers de la commune se sont retrouvés pour signer la charte des comités habitants.

L’occasion de participer à une pièce de théâtre forum avant de se retrouver pour un temps convivial et assister au tirage au sort des représentants et suppléants des nouvelles instances participatives de Frontignan la Peyrade.

Accueillis par le maire Michel Arrouy, accompagné de Loïc Linares, vice-président de Sète Agglopôle Méditerranée, conseiller municipal délégué à l'aménagement durable et à la transition démocratique, et Jean-Louis Bonneric, conseiller municipal délégué à la Ville citoyenne, les membres des 6 comités habitants de Frontignan la Peyrade se sont retrouvés ce samedi 1er octobre 2022, après plusieurs réunions de préparation initiées par la Ville et ses comités, pour signer la charte de fonctionnement de ce nouveau dispositif.

Le mot des élus

"Redonner du pouvoir d’agir aux citoyens, proposer des idées et des projets dans le cadre du budget participatif, participer aux ateliers et réunions publiques, etc. Vous êtes nombreuses et nombreux à présenter un intérêt et à souhaiter contribuer de faire évoluer notre ville. Ces comités ont été créés par et pour vous, afin de redonner du sens à la vie en collectivité et faire avancer notre communauté. L'ensemble du conseil municipal vous remercie pour votre participation, et vous encourage à faire vivre ces instances. En peu de temps, des initiatives ont déjà vu le jour, comme Fronti'puces, organisées mi-septembre par le comité habitant du cœur de ville, qui a rencontré un vif succès. D'autres sont déjà

en cours d'étude, comme le projet d'aménagement du quartier de La Peyrade. Motivés et investis dans la démarche de démocratie participative que nous portons ensemble, les représentants des différents quartiers ont toute notre écoute et notre appui pour les accompagner dans leurs projets."

Ont expliqué Loïc Linares et Jean-Louis Bonneric

Après que les représentants des 6 comités habitants aient signé les chartes, les participants de cette matinée ont pu profiter d'une pièce de théâtre forum « Vous participez vous aussi ? », proposée par la troupe CôtéAct, proposant une méthode de théâtre interactif pour favoriser l’échange et la réflexion collective à partir de scènes jouées. Dans un contexte lié à la démocratie participative, face à une scène qui se finit mal, le public était invité à faire évoluer et à transformer la pièce, en intervenant à un moment précis de l’histoire, ce qui amenait à modifier et influencer les comportements des personnages. L'histoire prend ainsi une nouvelle tournure, le public contribuant à ouvrir des pistes vers un meilleur final.

La matinée s'est terminée par un verre de l'amitié avec l'ensemble des participants et le tirage au sort déterminant les représentants et suppléants de l'ensemble des comités habitants et du comité des sages.

Résultats du tirage au sort :

Les animateurs référents des comités habitants : Claudine Christian et Norbert Salvador

Suppléantes : Mme Gimenez et Mme Delorme

Représentant du comité des sages : Alain Mauran

Suppléants : Anne Besse

L'actualité autour de la démocratie participative / Budget participatif

Afin de permettre aux frontignanais de participer directement au développement de leur ville, en s’appuyant sur la créativité de tous, la Ville a mis un place un concours d’idées pour des projets co-construits entre les citoyens et les services communaux.

Le dépôt des candidatures pour tenter de bénéficier de ce budget alloué par la Ville s'est terminé il y a quelques jours.

À ce jour, plusieurs candidatures ont été déposées et sont maintenant en cours d'étude pour évaluer les projets et vérifier qu’ils répondent bien aux critères suivants :

Servir la ville de Frontignan la Peyrade ;

Être réalisable dans un délai d’un an maximum ;

Avoir une portée collective avérée ;

Poursuivre un but non lucratif et adhérer aux valeurs du monde associatif ou de l’économie sociale et solidaire ;

Être compatible avec les politiques d’intervention de la Ville, en cohérence avec les politiques menées par la Ville dans les champs suivants : solidarités (social, personnes âgées, handicap, enfance…), jeunesse et sport, environnement, cadre de vie ;

Respecter le règlement du budget participatif

Une fois que les dossiers auront été étudiés, ces derniers seront présentés au public pour un vote citoyen, ouvert à tous.

+ d'infos prochainement sur frontignan.fr

Les comités habitants : qu’est que c’est ?

La transformation des 11 anciens conseils de quartier en 6 comités habitants, avec de nouvelles règles de fonctionnement et un cadre de travail recentré sur les questions collectives pour le vivre ensemble et l’amélioration du quotidien dans les quartiers, est le résultat de la consultation des habitants des quartiers et des acteurs du territoire, menée depuis 2020.

Un fonctionnement harmonisé entre les comités :

Un groupe de « référents animateurs » (minimum 2 personnes) pour coordonner les activités du comité habitant;

Des responsabilités partagées entre les membres (compte rendu, logistique…)

Une ouverture des réunions à tous les habitants ;

Des réunions régulières entre habitants et des réunions plénières semestrielles avec les élus ;

2 élus référents pour tous les comités : Loïc Linares délégué à la transition démocratique et Jean-Louis Bonneric délégué à la vie citoyenne ;

Un budget annuel alloué à chaque comité habitants pour l’animation du quartier

Un cadre de fonctionnement fixé par une charte concertée.

Un cadre de travail redéfini :

Une instance pour les questions collectives, pour le vivre ensemble et l’amélioration du quotidien ;

Un travail concerté avec les services sur les solutions à trouver aux problèmes identifiés dans les quartiers par les comités.