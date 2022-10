Sète - Le collectif Bancs Publics est d'utilité publique et défend l'intérêt général  

La décision du tribunal administratif du mardi 5 octobre le confirme : le collectif Bancs Publics est d’utilité publique et défend l’intérêt général.

Le maire et sa majorité viennent de recevoir l’avis suspendant les travaux et la déplantation des arbres. Encore une fois, dans cette entreprise de parking, le maire et sa majorité n’ont pas respecté la loi et la procédure en commençant les travaux sans détention d’autorisation du préfet.

Cette décision va donc obliger la mairie à prouver au préfet et à la population qu’il n’y a aucun risque pour maintenir les allées d’arbres, et que la solution choisie permet de garder une place arborée comme elle l’est aujourd’hui. J’invite le préfet et la population à se rapprocher du collectif Bancs Publics pour les écouter. Car ce collectif qui a prouvé au fur et à mesure de l’avancée du conflit qu’il était lui dans le droit, le calme et l’argumentation, soutient que la construction du parking et la plantation de nouveaux tilleuls argentés par-dessus sont deux projets incompatibles.

Encore une fois, les sétoises et sétois peuvent remercier le collectif Bancs Publics. En s’appuyant sur la justice et l’action citoyenne, le collectif a permis que la loi, une fois de plus, soit respectée et que la place ne soit pas dénaturée illégalement.