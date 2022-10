L'autisme est un trouble du neurodéveloppement, dont les caractéristiques varient fortement d'un individu à l'autre. D'où la nécessité d'une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Comment favoriser le développement de chaque individu autiste ? Comment accompagner sa socialisation ? Pour tenter de répondre à ces questions, les élus du territoire Languedoc-Roussillon d’Harmonie Mutuelle, en coopération avec la Section de l’Aude MNT invitent le grand public à participer à une Agora-débat mercredi 5 octobre à 18h30 en présence de Josef Schovanec, philosophe et écrivain « personne avec autisme », comme il se définit, qui nous livrera son point de vue de militant pour une société plus inclusive.

Le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire et gratuite via ce lien : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TrXLcpO5xEKleX4BQqdwxD4W0zFrmVROulQLagcjSzVURU05 OTQyMDFXMjNCOEU1MERJSkMwMkhNUi4u, par téléphone 05 55 79 01 30 ou mail inscriptions.languedocroussillon@harmonie-mutuelle.fr

« Nous souhaitons proposer une immersion, une rencontre avec un point de vue de l’intérieur. En l’occurrence, celui de Josef Schovanec philosophe, professeur à l’université de Louvain, et docteur honoris causa de l’Université de Namur (Belgique). En fait, un conférencier, autiste-militant pour une société inclusive, comme il aime à se décrire… » commente Emile GEROMIN, Président du territoire Languedoc-Roussillon Harmonie Mutuelle.

« Harmonie Mutuelle a pour ambition de devenir la première mutuelle handi-accueillante ; pour une société plus inclusive sur la question du handicap. » décrit Frédéric Malfilatre Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie.

« Et si notre monde avait été co-construit par ceux que pourtant il rejette ? Depuis l'aube des temps, les personnes handicapées sont au cœur de la création artistique, culturelle et scientifique. Des peintures rupestres à l'informatique, de l'invention de l'écriture aux explorations lointaines, c'est à une quête de l'ailleurs que nous sommes conviés. Bienvenue en Autistan, le pays des gens bizarres déjà parmi nous ! » explique Josef Schovanec Cette soirée-débat sera suivie d'un concert du groupe Neurodiversity Band, composé de musiciens autistes.