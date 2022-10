Les équipes d’Octogone Fibre et ses sous-traitants déploient le réseau fibre dans le Tarn-et-Garonne1, sous l’égide du syndicat mixte Tarn-et-Garonne Numérique. Suite à l’ouverture de nouvelles prises, Octogone Fibre propose aux habitants des communes ci-dessous d’assister à des permanences avec les opérateurs à :

• Montjoi, le 4 octobre de 10H à 12H30 dans la salle du gîte communal

• Castelsagrat, le 4 octobre de 14H30 à 17H à la salle communale

• Montgaillard, le 10 octobre de 9H30 à 12H à la salle des fêtes

• Marsac, le 11 octobre de 10H à 12H à la salle des fêtes

• Saint Arroumex, le 11 octobre de 15H à 17H30 à la salle des fêtes

• Montbarla, le 13 octobre de 10H à 12H30 à la salle des fêtes

• Lacourt St Pierre, le 13 octobre de 15H30 à 18H30 sur la place du village

• St Antoine, le 17 octobre de 14H30 à 17H sur la place en face de la salle des fêtes

• Savenes, le 18 octobre de 15H30 à 17H à la salle des fêtes

3 900 ouvertures de prises en août 2022

La commercialisation des offres très haut débit se poursuit dans le Tarn-et-Garonne avec l’ouverture de nouvelles prises dans les communes suivantes du département : https://eligibilite-fibre.altitudeinfra.fr/dsp/AI-OCTO

En ouvrant le service Fibre Optique de votre commune, Octogone Fibre – filiale d’Altitude Infra – fait avancer le numérique en Tarn-et- Garonne en créant un réseau nouvelle génération supportant les usages de demain avec de très nombreux avantages tels qu’un débit ultra rapide, des connexions simultanées sur plusieurs supports ; tablette, TV Haute Définition, ordinateur…

Le réseau construit par Octogone Fibre est ouvert et neutre, de sorte que tout Fournisseur d’Accès Internet (opérateur) pourra, s’il le souhaite, proposer des abonnements Très Haut Débit (THD) sur les territoires couverts. Au 1 erseptembre 2022, 89 439 prises étaient commercialisables dans le Tarn-et-Garonne, sur un total de 110 000 prises. Tous pourront utiliser le réseau de Octogone Fibre pour fournir des abonnements fibre, à compter de l’éligibilité des territoires et suivant leur politique commerciale.

Pour plus d'informations : Comment accéder au Très Haut Débit ? https://www.octogone-fibre.fr/comment-accederau-tres-haut-debit/

Foire aux questions : https://www.octogone-fibre.fr/la-foire-aux-questions/

Le plus grand chantier du Tarn-et-Garonne : 110 000 prises livrées et 100 % du département fibré d’ici mi-2023

Si les premières prises sont commercialisées à destination des particuliers, établissements publics et entreprises depuis juin 2020, l'ensemble des prises du département seront livrées par tranches annuelles successives d'ici mi-2023 dans les 191 communes hors zone AMII1 . Les usagers auront le choix pour leurs offres Très Haut Débit entre différents opérateurs présents dès l’ouverture commerciale qui leur seront présentés lors de permanences organisées par Tarn-et-Garonne Numérique et Octogone Fibre.

(1) Hors 8 communes du Grand Montauban (zone AMII - Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement - 8 communes où le déploiement est assuré par les opérateurs privés).