Frontignan - La cave coopérative obtient une médaille d'or pour son tout nouveau Muscat… rouge !

Après plusieurs années de création et de mise en place, pour sa première compétition officielle, le Muscat rouge, dernier né de la cave coopérative de Frontignan, a remporté la médaille d'or au concours Muscats du monde de Lunel.

Pour sa première participation à un concours officiel, le tout nouveau Muscat rouge de la cave coopérative de Frontignan a remporté la médaille d'or lors de la 22 e confrontation qualitative des meilleurs Muscats du Monde, qui s'est déroulée les 6 et 7 septembre dernier à Entre-Vignes (à proximité de Lunel).

Belle réussite pour ce nouveau produit au sein d’une compétition qui a attiré plus de 55 experts jurés internationaux.

C’est la consécration d’un projet lancé il y a environ six ans lorsque la cave a fait planter quatre hectares de ce cépage historiquement cultivé à Frontignan mais tombé en désuétude au fil du temps. Ce muscat rouge est plus délicat, plus fragile et moins productif que le plus connu cépage blanc à petits grains.

« Félicitations à notre cave coopérative qui a su une nouvelle fois faire allier tradition et innovation », a déclaré Kelvine Gouvernayre, conseillère communautaire, conseillère municipale déléguée au tourisme et à la promotion des produits locaux et du Muscat.



Cave coopérative/Frontignan Muscat

14 avenue du Muscat, 34110 Frontignan

04 67 48 93 20

Photo d'illustration