Pyrénées-Orientales - La 6° édition des Vendémiaires Insoumises et Citoyennes à Canet-en-Roussillon

Des groupes d’action de La France Insoumise / Nupes de l’ensemble du département organisent les Vendémiaires Insoumises et Citoyennes des Pyrénées-Orientales. Cette sixième édition se déroulera samedi 8 octobre à Canet-en-Roussillon, à la Capitainerie, salle de l’Ecoute du Port (1 quai de Barcelone), à partir de 13 heures 30 et jusqu’à 19 heures.

Les débats politiques alterneront entre séances en plénières et réflexions en ateliers. Ils seront entrecoupés par des moments conviviaux.

Les Vendémiaires seront ouvertes et clôturées par l’intervention de deux députés de La France Insoumise / NUPES. Aurélien SAINTOUL, député de la 11° circonscription des Hauts-de-Seine et membre de la Commission de la défense nationale et des armées, l’ouvrira. Hadrien CLOUET, député de la 1° circonscription de Haute-Garonne et membre de la Commission des affaires sociales, la clôturera.

Samedi 8 octobre 2022, Canet-en-Roussillon, à la Capitainerie, salle de l’Ecoute du Port (1 quai de Barcelone), 13 heures 30 à 19 heures.

Entrée libre.

Pour l’équipe d’animation des Vendémiaires Insoumises et Citoyennes, Francis DASPE