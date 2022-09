Agde - Vente au Village naturiste projet « Vibes Resort » Abandon de la protection minimale de la Ville d'Agde

Lors de la séance du conseil municipal du 27 septembre, Nous avons interpellé le Maire sur deux points à l’ordre du jour :

Délibération n°14 : VENTE au Village naturiste projet « VIBES RESORT » ABANDON de la PROTECTION MINIMALE DE LA VILLE d’AGDE

Délibération n°21 : bilan de la concertation préalable concernant le projet sur le site de la Méditerranéenne

Concernant le premier point, la délibération prévoit l’abandon par la Ville de l’hypothèque légale spéciale du vendeur et de l’action résolutoire au motif qu’une garantie financière d ‘achèvement pour les locaux remis en dation à la Ville a été fournie par le promoteur.

Commençons tout d’abord par rappeler que cette restructuration de l’entrée du village naturiste date de l’année 2011 ! Onze ans déjà !

Est évoqué aujourd’hui le projet « VIBES RESORT » qui depuis cinq ans n’en finit pas de revenir telle une vieille antienne sur le tapis après de multiples oppositions et modifications : des associations immobilières changeantes (BLEU PROMOTION puis ANGELOTTI) et les plus vives inquiétudes des propriétaires du village naturiste dont l’arrivée de 124 résidences supplémentaires viendra sans doute perturber l’économie et la densité d’une zone déjà contrainte en raison de l’exiguïté de la zone naturiste.

Du fait de l’échec initial de la pré-commercialisation, le Maire a fait adopter une faveur pour le promoteur en repoussant le délai d’acquisition de trois à six ans sans recourir à un nouvel appel d’offre qui aurait permis d’être plus transparent sur ce dossier

La situation économique actuelle est particulièrement préoccupante et notamment en matière immobilière.

Augmentation des taux d’intérêt,

Augmentation de l’inflation

Devant ces inquiétudes les banques ont également relevé le taux d’usure rendant les crédits beaucoup moins accessibles.

De ce fait et dans ce contexte PARTICULIEREMENT SENSIBLE, être garanti pour l’achèvement des travaux par une « garantie financière d’achèvement » est une précaution INDISPENSABLE pour ne pas dire OBLIGATOIRE et ne constitue pas une faveur octroyée par le promoteur.

Ce n’est ni plus ni moins qu’une assurance pour permettre de trouver les moyens financiers nécessaires pour l’achèvement de l’immeuble en cas de défaillance du promoteur.

A noter cependant que les délais d’achèvement ne sont nullement garantis !

Par ailleurs, au cas particulier, la garantie financière souscrite par le promoteur concerne-t-elle l’intégralité du bâtiment, y compris la construction des logements meublés sous le régime de la parahôtellerie actuellement commercialisés, ou seulement les biens remis en dation à la Ville ? Pas de précision sur ce sujet…

En outre cette garantie financière ne permet en aucun cas de se substituer au promoteur pour le règlement du prix d’acquisition du foncier fixé par la Ville à 3 871 000€ minorée de 704 000€, valeur estimée des locaux qui seront remis à la ville.

Seule l’hypothèque légale spéciale du vendeur et l’action résolutoire permettent de garantir la Ville pour le paiement de cette somme.

Or, pour octroyer une énième facilité au promoteur, vous allez par cette délibération renoncer à l’hypothèque légale spéciale du vendeur et à l’action résolutoire en cas de non paiement du prix de cession

Qu’est-ce que c’est? ECLAIRONS LES AGATHOIS :

L’hypothèque légale spéciale ?

Cette hypothèque de premier rang en faveur de la mairie est une garantie en cas de défaillance de l'acquéreur. En cas d'incident ou de défaut de paiement du promoteur, la ville d’Agde sera privilégiée par rapport aux autres créanciers.

L’action résolutoire ?

Cette action résolutoire est une action judiciaire par laquelle la ville d’Agde pourrait demander l'annulation du contrat en cas d'inexécution de ses obligations par le promoteur : non-paiement, non affectation des locaux , non réalisation des communs etc..

Vous faites prendre à la collectivité des risques INCONSIDÉRÉS que la collectivité ne peut pas prendre, ne doit pas prendre !

NOUS DEVONS PROTEGER LES INTERETS DU CONTRIBUABLE pas ceux des PROMOTEURS

SI nous étions en terre inconnue on pourrait comprendre cette légèreté mais rappelons nous un sujet similaire situé au même endroit et qui dix-sept ans après la cession du terrain à un groupe privé, n’a toujours pas été livré.

A quelques mètres de l’entrée actuelle du Village Naturiste, un chantier de construction est inachevé depuis quinze ans. Il est depuis squatté, dévasté, pillé, et est l’abri de fortune de SDF ou d’amateurs d’orgies spéciales dans des lieux délabrés.

Cette cession municipale au groupe JASSOGNE date du 6 Septembre 2005. La capacité financière de ce groupe de défiscalisation pourtant contesté, vous avait été révélé en conseil municipal sans aucun effet sur la cession.

Et pourtant quelques années après la société CONSULT IMMO PARTNERS et le groupe JASSOGNE avaient été placés en liquidation judiciaire.

En l’absence de L’hypothèque légale spéciale, de L’action résolutoire et d’une garantie financière d’achèvement pour tout le bâtiment, le Maire nous expose au même résultat et aux mêmes risques : C’EST INCONCEVABLE !

C’EST UN PRIVILEGE INCOMPREHENSIBLE accordé aux promoteurs qui dessert les intérêts légitimes de la commune.

Nous demandons instamment que l’intégralité des garanties soient conservée : Les intérêts des agathois doivent être défendus, pas ceux des promoteurs

AGDE JUSTE VERTE SURE