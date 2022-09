Agde - Des trains OUI-GO à Grande VITESSE à 10 € desserviront Agde à partir de 2023

La compagnie ferroviaire Ouigo va lancer ses ventes d’hiver qui proposeront des billets à des prix encore plus attractifs vers a destination Agathoise desservant Perpignan à Paris, avec des arrêts à Valence TGV, Nîmes Pont du Gard, Montpellier Sud de France, Sète, Agde, Béziers et Narbonne.

La filière low cost de la SNCF et les billets de train Ouigo, sont les offres les plus attendues pour voyager à moindre coût.

A partir de 2023, OUIGO poursuivra son déploiement avec de nouvelles liaisons permettant de relier de toutes nouvelles destinations dont les notres

Pour en profiter vous pouvez vous préparez-vous aux ventes d’hiver qui arriveront bientôt sur le site de la compagnie.

Début d'octobre, la compagnie OUIGO lancera ses ventes d'hiver et proposera des billets de train low-cost.

De quoi envisager votre prochain week-end,a prix serré.



Ces ventes commenceront dès le 05 octobre pour des résevations de trajets comprises entre le 11/12/2022 et le 07/07/2023.

Les billets de train pour adultes seront à 10 € et 5 € pour les enfants.



Perpignan, Sète, Agde, Béziers et Narbonne (à compter du mois de mars 2023)seront donc desservies à partir de cette date a prix trés trés serrés !