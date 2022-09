Vias - 1ère édition de la course « Vias en Rose » le 29 octobre !

Cet évènement sportif aura lieu le samedi 29 octobre 2022 au départ du parking des écoles.

Au cours de cette matinée, plusieurs épreuves sportives seront proposées aux participants : randonnée pédestre (5km), courses (5-10 km), VTT (10km). La somme collectée sera reversée intégralement au Comité de l’Hérault de la Ligue contre le Cancer.

Programme

8h - 9h15 : Accueil et inscriptions

9h : Echauffement en musique

9h30 : Départ randonnée pédestre (5 km)

9h45 : Départ course (5 km)

10h : Départ course (10 km)

10h10 : Départ du VTT (10 km)

12h : Vin d’honneur

Modalités

Pré-inscriptions :

Afin de gagner du temps le jour/J, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous pré-inscrire en remplissant le bulletin d'inscription téléchargeable et en le retournant par mail à l'adresse suivante : communication@ville-vias.fr. Sur place, il vous suffira d'effectuer le paiement auprès du comité des fêtes entre 8h et 9h15. Pour tout paiement par chèque, la dénomination du chèque sera à l'ordre du "Comité des fêtes de Vias". Pas de paiement par carte bancaire.

Tarifs :

5 km : 5 €

10 km : 10 €

Pour les dons supérieurs ou égaux à 20 €, la dénomination du chèque devra se faire à l'ordre du "Comité de l'Hérault - Ligue contre le Cancer" pour pouvoir bénéficier d'un reçu fiscal.

Animations

Dimanche 16 octobre

Comité des fêtes de Vias

Organisation d'un loto au profit du comité 34 de la Ligue contre le Cancer

Samedi 29 octobre

Les Bâtons Viassois

Représentation du maniement du bâton et des pompons au rythme de chorégraphies tout au long de la matinée.

Les Volants Viassois

Initiation au badminton au gymnase de 9h à 17h - Participation de 1 €

Viens on chante

Spectacle " Chaque Femme est une rose" à 21h à la salle "La Vigneronne" - Tarif : 10 €

Prévention

Présence de l'association l'escale bien-être

L'escale bien-être est un lieu médicalisé, ouvert gratuitement aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches. Professionnels et bénévoles y animent un ensemble d'activités et services destinés à surmonter l'épreuve du cancer. Ecoute, réconfort, générosité et partage dans une ambiance conviviale.

Stand d'information avec de la documentation sur : la Mammobile, le CRCDC-OC, la Ligue contre le Cancer.

Plus d'infos ici