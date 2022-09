Cap d'Agde - La Place Terrisse en feu : Le pire a été évité !

La Place Terrisse en feu ..Le pire a été évité



C’est à 22h 30 ce mardi que les soldats du feu et les forces de Police Nationale et Municipale ont été appelées pour un incendie survenu place Terrisse au Cap d’Agde.

Selon les premières constatations, sur place, la terrasse du restaurant L’ARRIVAGE est la proie des flammes, l’incendie se propageant très rapidement à la façade de l’établissement et provoquant des fumées noirâtres et toxiques dans les cages d’escalier de la résidence Port Richelieu.

Les soldats du feu agathois ont fait montre de maîtrise et d’efficacité, évacuant immédiatement de nombreux habitants de l’immeuble. Sam et Gilda BOUADANA, pionniers s’il en est du Cap d’Agde, alertes nonagénaires demeurant au premier étage sont mis à l’abri pendant que les pompiers brisent les entrées d’immeubles adjacentes pour mettre en sécurité les autres habitants du voisinage.

La terrasse du restaurant Le THAI était également la proie des flammes.

Le pire a été évité et vers 23 h 15 le feu était circonscrit, un équipage et les forces de l’ordre municipales et nationales restant sur site pour surveiller toute reprise éventuelle.