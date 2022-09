Bessan - Circuit-court : au Moulin du Mont-Ramus à Bessan, l'olive est reine !

Rencontre avec Matthieu Jougla, gérant du Moulin Mont Ramus à Bessan. Cette exploitation agricole familiale est spécialisée dans l’olive avec plus de 65 Hectares soit plus de 30 000 oliviers.

« Tout a commencé en 1996 avec la plantation de 2000 oliviers, explique Mathieu Jougla. Mon père était maraîcher et s’est reconverti dans l’olive. Pendant plusieurs années, nous avons distribué notre production dans les coopératives.»

En 2011, après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur en agriculteur que Matthieu Jougla a rejoint l’entreprise familiale en ajoutant à l’exploitation la transformation et la vente directe des produits. C’est en juillet de la même année que le moulin et sa boutique ont ouvert leurs portes au public. Une étape essentielle pour ces exploitants qui ont toujours voulu privilégier l’échange avec les visiteurs.

« Pour nous, le circuit court était nécessaire pour avoir une exploitation aussi importante. Nous essayons au maximum de limiter les intermédiaires pour favoriser la vente directe. Dans notre boutique, nous avons des produits de niche qu’il faut valoriser », ajoute Matthieu Jougla.

Le produit phare : la Lucques

Parmi les nombreux produits à découvrir au Moulin du Mont Ramus, venez déguster la Lucques, cette variété d’olive verte charnue et fondante, on l’appelle aussi « le diamant vert ». « La Lucques verte est l’olive spécifique de l’Hérault, on la reconnaît à sa forme, son goût. C’est une olive verte française haut de gamme. Elle dispose d’une Appellation d’Origine Protégée, ajoute le passionné. Il y a beaucoup de travail, elle doit être ramassée à la main. Parfois, une personne ne peut ramasser qu’en une seule journée les olives présentes sur deux oliviers. »

La récolte s’effectue à partir de septembre pour les olives de table vertes et mi-octobre pour les olives de table noires. Pour la fabrication de l’huile d’olive c’est début novembre.

Cette patience et ce travail méticuleux ont porté leurs fruits, car depuis 25 ans, l’exploitation familiale n’a cessé de grandir et de se diversifier en proposant de nouveaux produits.

Une gamme variée d’huiles d’olives

L’exploitation familiale rappelle que « chaque huile est unique, notre chaîne d’extraction permet de transformer de petit volume d’olives ». Ainsi, ils obtiennent 12 huiles différentes qui seront ou pas assemblées entre elles.

« Même si nos olives connaissent un grand succès, il est vrai que les visiteurs viennent avant tout pour notre huile. D’ailleurs, quand vous arrivez devant le bâtiment de l’exploitation, il écrit sur la façade : moulin à huile, sourit le dirigeant. C’est aussi pour ça que nous avons choisi d’augmenter la surface d’oliviers destinés à la production d’huile d’olive ».

Après l’huile d’olive, les savons fait maison !

Comme l’équipe du Moulin du Mont Ramus ne cesse de vouloir développer leur activité, une nouveauté a fait son arrivée en ce mois de septembre : le lancement de leur propre savonnerie artisanale. « Nous vous proposons des savons de qualité, riches en huile d’olive du moulin. Incontournable en savonnerie, l’huile d’olive est connue depuis l’Antiquité pour ses qualités hydratantes exceptionnelles et ses bienfaits pour la peau. »

Élaborés à partir d’ingrédients d’origine naturelle et bio, les savons surgras sont fabriqués sur place, à la main, selon la méthode ancestrale de saponification à froid, gage de qualité, de douceur et de respect de l’environnement.

« Nos savons sont très doux, pas du tout agressifs. Ils sont adaptés à tous les types de peaux car ils fabriqué à basse température, explique Fanny Galle, savonnière au Moulin du Mont Ramus. Chaque savon doit sécher entre 4 à 6 semaines minimum avant de pouvoir l’utiliser ».

Les savons sont créés à partir d’ingrédients à 100% d’origine naturelle : de l’huile d’olive du moulin, des huiles et beurres végétaux (argan, coco, karité, cacao…), des huiles essentielles pour le parfum et des pigments naturels pour la coloration : argiles, épices, plantes…

Venez visiter le Moulin du Mont Ramus

Pour en découvrir davantage sur les produits du Moulin du Mont Ramus, des visites guidées gratuites sont organisées jusqu’au 31 Mars 2023, du lundi au samedi, à 10h30, 15h30 et 16h30.

L’occasion de découvrir le domaine familial, la culture de l’olivier dans notre région, les techniques d’extraction anciennes et modernes de l’huile d’olive. En plus, la visite se termine par la dégustation de leurs produits.

Si vous possédez un ou plusieurs oliviers chez vous, n’hésitez pas à apporter également votre précieux butin au Moulin du Mont Ramus. Matthieu Jougla et son équipe auront plaisir à transformer votre récolte en un délicieux élixir.

Informations pratiques :