Pyrénées-Orientales - Les obsessions et haines recuites de Carole Delga

Dans le cadre de la préparation de sa rentrée politique à Bram, Carole Delga, présidente du Conseil régional Occitanie, s’est largement épanchée dans les médias. Ce fut sans surprise pour critiquer, de manière obsessionnelle, La France Insoumise, la NUPES et Jean-Luc Mélenchon.

Comme à son habitude dès lors qu’il s’agit de Jean-Luc Mélenchon, ses propos furent pauvres en arguments mais riches en affirmations gratuites. La situation confine ainsi à l’ubuesque. Celles et ceux qui ont fait 2% à la présidentielle se permettent de donner des leçons en matière de perspective majoritaire à d’autres qui ont obtenu 22%. Celles et ceux qui font preuve de sectarisme à la région Occitanie (et notamment entre les deux tours des élections régionales de 2021) osent donner des leçons en matière de rassemblement de la gauche à d’autres qui ont tendu la main aux législatives de 2022 afin de créer la NUPES.

Dans une logique identique, il est consternant de voir à quel point le Parti Socialiste des Pyrénées-Orientales reste « toutouisé » par Carole Delga. Il s’est échiné à refuser la NUPES. Il a ainsi contribué puissamment à faire perdre la gauche aux législatives de juin dernier, à qualifier les candidats macronistes au second tour, et, in fine, à faire gagner l’extrême droite incarnée par le Rassemblement National. N’ayant rien appris de ses choix calamiteux, il persiste dans cette impasse, avec la présence parmi les 400 premiers signataires de l’appel anti-Nupes et anti-LFI de Bernard Cazeneuve, de la présidente du Conseil départemental Hermeline Malherbe et de l’ancienne collègue de Carole Delga au gouvernement de triste mémoire dirigé par Manuel Valls, Ségolène Neuville.

Carole Delga se targue même de bénéficier d’une notoriété plus forte en raison de son opposition pavlovienne à la NUPES. Ou comment se gargariser de la politique du pire ! Elle qui se vante d’être « la gauche des solutions », force est de constater qu’elle propose des solutions de droite, sans doute pour complaire à la Macronie !

Bram constitue une étape supplémentaire dans l’entreprise de destruction de la gauche. Et qui s’additionne hélas à d’autres en provenance des Pyrénées-Orientales !

Francis DASPE, animateur de groupe d’action La France Insoumise / NUPES

La rubrique « LIBRE EXPRESSION » des sites propriétés du Groupe ACTU direct est une faculté offerte aux personnes physiques ou morales étrangères à notre site pour publier des textes sous leur seule responsabilité.

Nos sites offrent ainsi un espace de libre propos pluriel qui contribue au débat ouvert à toutes les expressions.

Ces textes n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent ni la pensée, ni la ligne éditoriale de nos sites ou de ses responsables.