Agde - L'entreprise Agathoise LA MENTHEUSE remporte un trophée régional PME RMC 

C'était aujourd’hui la 13e ÉDITION DES TROPHÉES PME RMC

Depuis 12 ans, le concours des Trophées PME RMC e soutiens et récompense le travail des petites et moyennes entreprises qui contribuent au dynamisme de notre économie.

Plus de 900 candidats participaient et la cérémonie de remise des trophées aux lauréats régionaux d'Occitanie qiui avait lieu ce jour.

Le trophée du vainqueur dans la catégorie " Fabriquée en France " de la région OCCITANIE a été remis à l'Agathois Lionel ALBANO pour l'entreprise qu'il cogère avec Frédéric BION : " LA MENTHEUSE ".



Ce Trophée PME RMC régional fait accéder nos agathois à la finale de la cérémonie nationale le 19 octobre 2022 ou une campagne publicitaire de 100 000 € brut sur RMC sera offerte aux vainqueurs.

Le palmarès National de cette 13e édition des « Trophées PME RMC » sera dévoilé le 19 octobre 2022.

Félicitations à Lionel ALBANO et Frédéric BION pour " LA MENTHEUSE " et Bravo aux autres lauréats de la région Occitanie.

Illustration RMC

Un peu d'histoire :

En 2018, Lionel Albano et Frédéric Bion après plusieurs mois de recherche lancent une première production de 5 000 bouteilles de leur nectar nouvellement né – LA MENTHEUSE .

Le succès de la MENTHEUSE est foudroyant les 5000 premières bouteilles s’arrachent et une seconde production de 20 000 bouteilles. Est immédiatement mise en production. Une couleur translucide, des reflets givrés et un délicieux parfum de menthe verte, qui procure une sensation de fraîcheur équilibrée avec un note poivrée.

Au Cap d’Agde tout le monde ( enfin presque :-) ) a abandonné le GET 27 pour se consacrer à ce nouveau nectar.

L’entreprise décolle et un an après la sortie de sa crème de menthe légère les deux amis récidivent en 2019 avec LA PULPEUSE.

La région s’intéresse a ses créateurs et elle leur accorde le label « SUD DE FRANCE «



LA PULPEUSE est une crème de citron, une sorte de gourmandise à la Française peu alcoolisée, une fraîcheur acidulée qu se termine par la douceur mandarine et une once de yuzu. Cette finesse trouve son public et qui figure désormais a la table de nombreux restaurants étoilés en Occitanie

La CROQUEUSE viendra compléter la gamme avec une crème de pomme qui bien plus gouteuse que les « manzana » espagnole. Plus légère moins sucrée une note de poivre en fin de bouche. Assurément à déguster

Une “ Success story” agathoise qui s’exporte a l’international dans plusieurs dizaines de pays et qui doit se développer. Les deux compères, faute de trouver Un lieu susceptible d’accueillir leur unité de production sur Agde lorgne désormais vers Béziers ou semble-t-il la municipalité leur ouvre les bras.

Affaire à suivre donc.

LA MENTHEUSE

11, rue Pierre Paul Riquet

Box 4 – Z.I. des 7 Fonts – Adge

T. 04 67 98 90 89

www.lamentheuse.com