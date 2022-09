Sète - Danse flamenca en cours hebdomadaires ou stages mensuels

L'association Sentido Flamenco propose plusieurs formules pour se perfectionner ou apprendre la danse flamenca de septembre à juin. Cours hebdomadaires ou stages mensuels ou encore les deux ? A vous de choisir...

Cours hebdomadaires

À l'école Terpsichore de Sète, deux cours de danse : niveau débutant et initiés le lundi à 20 h 45, niveau confirmés le mardi à 20 h 45.

Formule stages mensuels

L'association propose une formule de stage un samedi par mois. Deux cours par jour : le matin de 10 h à 12 h ; l'après-midi de 15 h à 17 h avec l'option de participer à un seul des deux cours en fonction de vos disponibilités. Les dates retenues sont : 8 octobre, 12 novembre, 3 décembre en 2022 ; 7 janvier, 4 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin en 2023.

Leur direction est confiée à Olga Márquez, danseuse professionnelle à l'expérience aiguisée tant en donnant des cours que sur scène, à Barcelone où elle est née et avec des prestations à Moscou, en Grèce, au Japon et en France où elle s'est installée en 2007. Elle vit dans l'Hérault depuis l'été 2018. La passion de cette bailaora dotée d'un don inné pour partager sa passion pour la danse et la culture flamenca se résume en un mot : transmettre.

Renseignements : 06 10 12 81 07

www.olgamarquezmarquez.com