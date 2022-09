Sète - Le 1er octobre à Sète, une journée aux rythmes du Brésil

L'association Manalia et la Maracatu Sète Sabia organisent Dia de Tambor, une journée de stages, de musique et de partage, au son des percussions du Nordeste du Brésil, le 1er octobre à la salle Georges Brassens à Sète.



De 11h à 19h, des artistes haut en couleur animeront des stages de danse et de percussions :

Wendell Almeida des groupes Tambores Nagô et Batuk Nagô, pour des stages intensifs de percussions maracatu et autres rythmes du Nordeste du Brésil

Junior França pour des stages de danse maracatu, forrò et côco

Alex Saintain, pour une session technique de pratique du pandeiro.



Et pour finir la journée en beauté, un concert du Ukulélé Lalala Club rythmera l'apéro, avant un grand bal / concert de forrò et côco du trio 7 Ventos (Cedric Pierini, Benjamim Ruschi et Souad Bensa).



Pass stages : 10 euros seulement !

Concert à prix libre

Restauration de qualité et à petits prix sur place



Salle Georges Brassens, 134 Quai des Moulins, 34200 Sète

Informations et inscription : contact@assomanalia.com

Souad : 06 65 57 27 56 / Raphaël : 06 62 30 47 99 / Emma : 06 77 19 46 72