Occitanie - SNCF Voyageurs recrute ! 150 postes à pourvoir en Occitanie

Fort du dynamisme sur le ferroviaire, impulsé par la Région Occitanie, SNCF Voyageurs accélère le recrutement avec 150 postes à pourvoir en Occitanie pour 2022 et 2023.

Avec une croissance du trafic record en Occitanie de +20% et un objectif de 100 000 voyageurs par jour d’ici 2030, ce sont plus de 150 nouveaux collaborateurs qui sont en cours de recrutement pour cette année 2022 et l’année 2023.

Ces offres de poste concernent différents métiers sur l’ensemble de l’Occitanie :

60 Agents commerciaux à bord des trains

50 Conducteurs de trains

30 Agents de maintenance du matériel roulant

10 Opérateurs d’exploitation ferroviaire

Ces recrutements s’ajoutent aux 60 personnes recrutées en 2022.

SNCF Voyageurs et la Région Occitanie poursuivent ensemble de nombreuses actions de recrutement en participant à des jobs dating et des salons de recrutement.

Les offres de recrutement sont disponibles sur le site de l’emploi SNCF : https://www.emploi.sncf.com