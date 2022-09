Haute-Garonne - Le Président du SDEHG alerte le gouvernement sur la situation des collectivités

Depuis le dernier trimestre 2021, la hausse d’ampleur inédite du prix de l’énergie impacte de plein fouet les collectivités locales.

A moyen terme, cette situation pourrait contraindre certaines collectivités à procéder à des choix douloureux de réduction substantielle de leurs investissements, voire carrément d’interruption de services pourtant essentiels, avec un impact direct sur les administrés, les entreprises, l'économie et les emplois locaux.

Alors que des mesures exceptionnelles ont été mises en place par le gouvernement pour réduire le coût de l’essence, des décisions doivent être adoptées pour soutenir les collectivités.

Afin d’alerter le gouvernement, le Président du SDEHG, Thierry Suaud, a écrit à Madame la Ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

En effet, les communes et les intercommunalités doivent pouvoir bénéficier des tarifs réglementés et des aides de l’Etat pour leurs opérations d’investissements visant à économiser l’énergie, qu’il s’agisse de la rénovation de l’éclairage ou des bâtiments publics mais également pour la production. Il est donc urgent et impératif que les règles actuelles du marché européen de l’énergie soient modifiées et que le gouvernement et le parlement engagent les réformes profondes et structurelles qui en découlent.

>>> Consulter la lettre adressée à la Ministre de la Transition énergétique