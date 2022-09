Toulouse - Une folle journée sur la course Red Bull Caisses à Savon !

Ce dimanche 18 septembre, Toulouse jouait la carte du patrimoine automobile avec la 5e édition Française de la course Red Bull Caisses à Savon qui a accueilli pas moins de 25000 personnes sous un magnifique soleil. 48 bolides déjantés, venus des 4 coins de la France, se sont réunis sur la colline de Pech David dans la joie et la bonne humeur.

Les concurrents ont rivalisé d’ingéniosité pour accéder au podium et épater les membres du jury, composé notamment de Sébastien Ogier et Bigflo & Oli.

UNE COURSE DÉCALÉE ET RÉJOUISSANTE

Les candidats ont mis la gomme cette année niveau créativité pour le grand retour de la Course Red Bull Caisses à Savon en France… Si pour certains, la participation était une affaire de famille, pour d’autres il s’agissait plus d’un défi entre copains. Une chose est sûre, c’est qu’ils étaient tous réunis pour passer un bon moment !

Les spectateurs ont tour à tour vu dévaler un sarcophage égyptien ; un barbecue et ses saucisses ; un gâteau d’anniversaire roulant créé à partir d’un châssis de tondeuse et une caisse « troupeau de moutons » faite de vraie laine fraichement tondue dont l’odeur marquait le passage ! Quelques-uns avaient joué la carte de la spécialité régionale, citons la fusée des « Ariane&Space » en clin d’œil à l’expertise aéronautique de Toulouse ou, dans un genre plus alsacien, la « Cygomobil » mêlant Bretzel et cigogne. Mention spéciale pour les « Cali’ Sons Of Anarchy » : des rockeurs au cœur en pâte d’amande, originaires des Bouches du Rhône.

DES OBSTACLES MUSCLÉS SUR LA PISTE

Tous ces engins avaient plutôt intérêt à tenir la route et rouler vite car c’est sans moteur que les concurrents ont descendu les 530 m de piste. Un circuit parsemé d’obstacles qui a mis les véhicules les plus précaires à rude épreuve… La première « vague », un double dos d’âne féroce, opérait une sélection naturelle. Venait ensuite la « marche », beaucoup y ont perdu des roues. Aux trois quarts du parcours, un virage en épingle à 180 degrés éliminait d’office les caisses à la direction fragile. Pour terminer, en clin d’œil au pays du rugby, un franchissement de poteaux qui a fait perdre les espoirs de victoire de certains.

DES PEOPLE À FOND LA CAISSE

Du côté du jury, il y avait du beau monde sur la colline aujourd’hui ! Ils avaient la sympathique mission de noter les équipages selon leur degré de créativité, aussi bien au niveau des caisses que des chorégraphies et des déguisements qu’ils avaient préparés. Et vu les fous rires successifs, nul doute qu’ils se sont payé, eux aussi, une bonne tranche de rigolade… De nombreuses personnalités et sportifs de haut niveau se sont relayés par équipe de 4 tout l’après-midi. Des athlètes du Team Red Bull France, parmi lesquels le pilote de WRC Sébastien Ogier et l’ancien skieur Luc Alphand, qui ont osé dévaler la piste tour à tour à bord d’une caisse. Le wakeboarder Jules Charraud, le pilote de rallye raid Cyril Despres, ou encore Camille Chapelière, le pilote KTM Red Bull Racing ont également défilé à la table des juges. Romain Ntamack qui a pu voir descendre une caisse en forme de ballon de rugby aux couleurs du club. Deux autres illustres Toulousains se sont succédés pour départager les équipes : le duo d’artistes Bigflo & Oli et la toute jeune et ultra talentueuse free-runneuse Lilou Ruel. Toutes ces personnalités étaient accompagnées par des créateurs de contenus que les jeunes spectateurs n’ont pas manqué de reconnaitre comme Akamz, Ophenya, Ben Nevert, Lutti et le duo Charles & Mélanie.

LES ROIS DE LA PISTE

Après une session « choré » bien inspirée, et un sans-faute dans la descente, la « Sardinade » de Marseille (1 père, ses 2 fils et 1 ami) ont décroché la 1e place du podium aujourd’hui… En 2e position, les « Serial Noceurs » de Lille ont reproduit les récentes noces de leur pote dans une mise en scène parfaite. En 3e place, les « Ariane&Space » ont fait honneur à leur ville. Les étudiants en aéronautique de l’IPSA Toulouse ont fumé le bitume avec leur fusée ! Le prix de la créativité revient à l’incroyable « Projective » et sa caisse « Mars Attacks », un cerveau géant en papier mâché conduit par 2 créatures à la tête rouge et à la peau verte.