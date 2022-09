Hérault - Proposition de loi sécurité intérieure : Police Municipale la grande absente !

Libre Expression :

Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, Police Municipale la grande absente – Mais où est donc passé le Ministre de l’Intérieur ?

Jean-Michel WEISS, secrétaire général de la Fédération Autonome Police Municipale Hérault-Gard et secrétaire national de la FAFPT dénonce une fois encore l’inconséquence et le mépris pour les forces de sécurité publique territoriales de la part d’un Ministre de l’Intérieur aux abonnés absents, en dehors de la scène médiatique, depuis sa prise de fonction le 6 juillet 2020.

Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur riche de propositions plus ou moins utiles et d’objectifs plus ou moins atteignables, nous laisserons nos collègues des polices d’Etat en apprécier la pertinence, laissait la place à d’autre améliorations que « l’expansion supplémentaire des pouvoirs des polices municipales », que nous n’appelons pas par ailleurs de nos vœux.

C’était l’occasion pour le Gouvernement, à défaut que cela soit à l’initiative d’un Ministre de l’Intérieur aux abonnés absents, de nous offrir la possibilité de faciliter l’exercice de nos missions sans encourir les foudres du Conseil Constitutionnel.

Mais apparemment le courage aura manqué à ce Gouvernement comme au précédent, ce projet ne consacre qu’une demi-page à l’amélioration du Continuum de sécurité et aux partenariats Etat-collectivités-sécurité privée.

A deux ans des Jeux Olympiques, à un an de la Coupe du Monde de Rugby et aux lendemains d’échecs cuisants en matière de sécurité publique lors d’évènements importants, l’Etat aurait eu tout à gagner à tendre la main aux policiers municipaux après leur avoir tourné le dos pendant deux ans

Ce projet de Loi est à la hauteur du peu d’ambition qui anime la Place Beauvau en matière de sécurité public et de partenariats, à peine à la hauteur des ambitions de son locataire en matière de communication personnelle.

« Les polices municipales et les gardes-champêtres jouent un rôle essentiel, aux côtés des forces de sécurité intérieure, pour la sécurité des citoyens. » La FA-FPT ne se satisfera jamais d’un texte qui à travers d’une seule phrase voudrait flatter l’égo des policiers municipaux, tout en oubliant de leur apporter les moyens de mener à bien leurs missions aux côtés de leurs collègues de l’Etat, pour offrir une meilleure sécurité aux français.

