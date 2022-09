Castelsarrasin - Lycée Jean de Prades. Communiqué des représentants des parents d'élèves

Les parents et l'École ont le même objectif : que chaque enfant réussisse sa scolarité. Quand l'éducation est partagée, il est important d'installer un véritable lien entre les familles et l'école afin de construire ensemble une relation de confiance. Depuis plus d’un an, au lycée Jean de Prades, nous sommes plusieurs parents élus représentants des parents d'élèves. Notre rôle est d’aider les parents à être mieux informés, à s'exprimer et à participer à la vie du lycée. Si votre enfant est scolarisé dans l’établissement, vous pouvez voter pour choisir les parents qui vous représenteront, et mieux encore, vous pouvez vous-même être élu.

Les représentants des parents d'élèves permettent de faciliter les relations entre les parents d'élèves et les personnels, d’accompagner les familles dans le respect de leur vie privée et peuvent intervenir auprès des responsables d'établissement pour évoquer un problème particulier ou assurer une médiation. Les représentants assistent aussi au conseil d'administration, ou encore aux conseils de classe et de discipline du lycée. Nous sommes également présents dans d'autres instances de l'Éducation nationale que cela soit à un niveau local ou national.

Cette année, les élections des représentants des parents d’élèves auront lieu le 7 octobre 2022. Cinq positions de titulaires et cinq positions de suppléants sont réservées aux parents volontaires. Nous devons déposer la liste le 26 septembre 2022, dernier délai, auprès de Madame la Proviseure.

Si vous souhaitez participer, d’une manière ou d’une autre, à la vie du lycée en tant que représentant des parents d’élèves, n’hésitez pas à contacter M. Julien Sueres par mail à j.sueres@gmail.com ou en appelant l’établissement au 05 63 32 84 84.