Toulouse - Domy, première plateforme spécialisée en santé mentale des moins de 30 ans !

DOMY, La première plateforme spécialisée en santé mentale des moins de 30 ans !

Mariane CAM, pédopsychologue originaire du Finistère, a créé la première plateforme spécialisée en santé mentale des moins de 30 ans. Nommée Domy, la start-up a été lancée en avril 2022 et intervient partout en France. La plateforme a pour objectif d’accompagner et d’aider les familles et jeunes adultes dans les étapes de leur vie et leurs questionnements en les orientant vers LE meilleur spécialiste adapté à leurs besoins. Domy propose donc de matcher avec le bon psy !

Soutenue par "1 Kubator" et "Le Catalyseur", la fondatrice est actuellement entourée d'un stagiaire en communication, d'une étudiante en psychologie et apprentie en marketing.

DES PSYCHOLOGUES QUALIFIÉS ET ACCESSIBLES N’étant pas un annuaire professionnel, Domy sélectionne rigoureusement chaque psychologue sur la plateforme afin d’assurer la meilleure qualification au patient. La plateforme compte actuellement 100 psychologues en France. Marie, psychologue chez Domy, explique pourquoi elle a décidé de rejoindre la start-up : "J'ai tout de suite été très intéressée par le concept de Domy. Nous (professionnels) œuvrons tous les jours afin de sensibiliser, démocratiser et de rendre le soin en santé mentale accessible à tous et Domy le permet. Elle nous permet également de pouvoir valoriser nos compétences et domaines d'expertises et que celles-ci soient valorisées et expliquées aux patients pour qui il est difficile de s'y retrouver. Si le besoin du patient correspond à notre domaine d'expertise, nous pouvons proposer une prise en charge plus rapide et plus efficace." Nous souhaitons également proposer aux professionnels de santé et aux paramédicaux, mais aussi aux établissements de santé, un service humain de soutien rapide à leurs patients. Domy offre la possiblité à ces professionnels d'accéder à des soins directs pour orienter leurs patients présentant un mal-être, une souffrance, un questionnement et dont eux ne sont pas spécialistes. DÉMOCRATISER LA PSYCHOLOGIE EN FRANCE En France, 95%¹ des parents ont des questionnements à un moment du développement de leur enfant ou adolescent.

Or, 70% des familles n’ont pas pensé aux professionnels du développement de l’enfant, n’ont pas su quel professionnel solliciter ou n’ont pas trouvé le professionnel adéquat. Avant de se consacrer à 100% sur la plateforme Domy, la fondatrice a décidé de rencontrer et questionner plusieurs familles et jeunes adultes. Une chose est ressortie des entretiens : toutes les définitions de la psychologie et du métier de psychologue étaient erronées ! Selon Mariane CAM : " Les Français ont une vision encore désuète de la psychologie. C’est une discipline scientifique et les nouvelles thérapies sont peu connues. Il est grand temps de démocratiser la psychologie en France. Voir un psychologue ne doit plus être tabou." Mariane CAM lance alors le site internet de Domy (www.domy-app.com). La plateforme spécialisée en santé mentale des moins de 30 ans qui accompagne la personne vers le bon professionnel. En résumé : chez Domy, un besoin = un spécialiste ! ¹Étude réalisée par Domy sur 1000 familles.

Site internet : https://www.domy-app.com/