Agglo Hérault Méditerranée - Journées Européennes du Patrimoine : le programme de l'Agglo !

Cette semaine, les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront dans notre destination, à partir de jeudi 15 jusqu'à dimanche 18 septembre.



L’Office de Tourisme vous présente le programme de cet événement qui célèbre, cette année, le patrimoine durable.



Les villes et villages se mobilisent pour partager leurs actions de protection et de valorisation du patrimoine : visites commentées, conférences, balades nature ou gourmande, randonnée sur le chemin des pèlerins, ouverture de sites et des musées... sans oublier la grande reconstitution historique à Pézenas.



Une palette originale d'animations à découvrir dans notre agenda. Attention, certaines se réservent au préalable.

Ci-dessous le programme :