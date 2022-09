Hérault - Signature d'un accord de coopération franco-roumain dans le cadre des corridors de solidarité européens avec l'ukraine 

SIGNATURE D’UN ACCORD DE COOPERATION FRANCO-ROUMAIN DANS LE CADRE DES CORRIDORS DE SOLIDARITE EUROPEENS AVEC L’UKRAINE

Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de l’action de la France en matière de solidarité, M. Clément BEAUNE, ministre délégué chargé des Transports, a signé aujourd’hui avec M. Ionel SCRIOȘTEANU, secrétaire d'État au ministère des Transports et des Infrastructure de Roumanie et en présence de M. Vadym OMELCHENKO, ambassadeur d’Ukraine en France, un accord pour conforter les corridors roumains et ainsi contribuer à fiabiliser l’exportation des céréales ukrainiennes.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre la France et la Roumanie et de la politique européenne des corridors de solidarité, qui ont permis d’exporter depuis le mois de mars plus de 10 millions de tonnes de céréales, passant de 0,4 million de tonnes en mars à 2,6 en août, soit 50 % de plus que par la voie maritime réouverte fin juillet.

A travers cet accord et par cette action de solidarité européenne, la France mobilise son expertise technique en matière de logistique pour améliorer les capacités logistiques des corridors roumains, à travers une accélération des projets portés par la Roumanie et la meilleure utilisation possible des moyens existants.

A cette occasion, M. Clément BEAUNE a salué l’implication de la Roumanie, qui traite plus de la moitié des flux transitant par l’Union européenne et rappelé la mobilisation de la France dans l’acheminement des céréales ukrainiennes au bénéfice de l’Ukraine, de l’Europe, et des populations qui dépendent des céréales d’Ukraine dans le monde.

