Agde - Le parc du château Laurens va faire l'objet de travaux paysagers !

Les travaux pour l’aménagement du parc de Belle île et pour la construction du pavillon d’accueil du château Laurens sont lancés !

Véritable écrin de verdure au cœur du domaine de Belle Île, le parc du château Laurens va faire l’objet de travaux paysagers dès cette rentrée .

Durant ces chantiers qui devraient s’échelonner jusqu’à la fin du Printemps prochain, le parc sera fermé au public.

Ces deux projets ont été validés par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et autorisés par l’autorité compétente, L’ETAT.

Pour rappel, le parc du château Laurens est caractérisé par trois espaces naturels distincts : le jardin classique situé aux abords de la demeure et caractérisé par le grand magnolia centenaire, le jardin central articulé autour de la pièce d’eau et des grands arbres et le verger du parc.