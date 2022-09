Agde - Libre expression - Agde objectif 35000 ou 40000 habitants ? par Agathé

AGATHÉ - OBJECTIF 35 000 (OU 40 000)

Lors de la séance du conseil municipal du 10 mai 2022, et pour expliquer l'augmentation des recettes fiscales, Madame RAPHANEL, adjointe aux finances, a annoncé une augmentation de la population. Il y avait pour elle 29484 Agathois en 2021.

Et lors de la séance du 12 juillet, Gilles d'Ettore a reconnu qu'on avait vraisemblablement atteint les 30 000 habitants. Il a également rajouté que cette barre des 30 000 habitants, voulue par le SCOT, serait modifiée en fonction de l'évolution du PLU.

Or, il se trouve que le SCOT du Biterrois, en révision depuis 7 ans, a été arrêté le 15 décembre 2021. Et il concerne 87 communes, dont Agde.

C'est un document opposable aux opérations d'urbanisme et il est évident que les PLU des 87 communes doivent se conformer au SCOT et que les demandes de permis doivent être validées ou pas en fonction du SCOT, ce qui ne semble pas être le cas, surtout quand il s'agit de grosses opérations.

La ville d'Agde n'est pas un opérateur pour ce type de projets collectifs.

Aux 30 000 habitants vraisemblablement atteints, il convient d'ajouter les immeubles collectifs sortis de terre en 2022 et qui deviennent habitables, inventaire non exhaustif :

Rue Richelieu – 26 logements

25 Rue du Mont St Loup – 6 logements

Résidence Les Amandiers – Route de Sète /Avenue J.Moulin - 60 logements

Cave Coopérative – 60 logements

Rue du Peyrou/Rue d'Assas – 26 logements

La maire d'Agde a également délivré de nombreux permis pour lesquels les travaux n'ont pas encore commencé :

Rue du Mont St Loup – 12 logements Permis 34003 16 K 0076 du 19/07/2022

Permis 34003 16 K 0076 du 19/07/2022 Avenue Gal de Gaulle - Résidence OPPIDUM – 15 logements Permis 34003 18 K 0176

Permis 34003 18 K 0176 Angle Rue de Strasbourg/Rue du 11 Novembre – 29 logements Permis 34003 17 K 0082

Permis 34003 17 K 0082 Projet Colombe - Permis d'aménager 34003 21 K 006 - Lotissement 23 parcelles + 200 logements collectifs + 95 hébergements séniors

Les Portes de la Mer - Baldy - Lotissement 25 parcelles + 76 logements - Permis 34003 K 0042 – K 001 – K 002

- Permis 34003 K 0042 – K 001 – K 002 25 Boulevard du Soleil – 5 bâtiments – 70 logements Permis 34003 21 K 0177 du 24/12/2021

Permis 34003 21 K 0177 du 24/12/2021 Route de Sète (derrière Cdt Lyonnais et Mariectif 35 Blachère) - Démolition 65 logements + création 128 logements – Résidence Agde Mirabel - Permis 34003 21 K 0062

– Résidence Agde Mirabel - Permis 34003 21 K 0062 Asile LACHAUD – Rue de l’Égalité – logements saisonniers ?

Institut du Bien Être et du bien Vieillir – Entrée du Cap

Boulevard du Soleil/Impasse d'Oran – Villa Rosalia Nexity – 34 logements Permis 34003 20 K 0103 du 02/07/2021 Impasse des Flamants Roses -10 lots

Et à tous ces projets s'ajoutent les constructions de logements individuels, les possibilités d'aménagements des secteurs Malfato et Champs Blancs Ouest, voire du camping de Baldy qui n'a pas fonctionné cet été, et on atteint ou dépasse rapidement les 35.000 habitants. Le béton a toujours de l'avenir en Agde.

Communiqué de l'Association Agathé

La rubrique « LIBRE EXPRESSION » des sites propriétés du Groupe ACTU direct est une faculté offerte aux personnes physiques ou morales étrangères à notre site pour publier des textes sous leur seule responsabilité.

Nos sites offrent ainsi un espace de libre propos pluriel qui contribue au débat ouvert à toutes les expressions.

Ces textes n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent ni la pensée, ni la ligne éditoriale de nos sites ou de ses responsables.