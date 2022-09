Portiragnes - Vidéo – Clap de fin pour le Festival du Vent de Portiragnes !

Clap de fin pour le Festival du Vent de Portiragnes, l'AGATHOIS revient en vidéo sur le succès de cet évènement !

Il aura fallu faire preuve de patience ce dimanche 11 septembre 2022 pour venir admirer les magnifiques structures géantes volantes ! Une édition qui a remporté un succès jusqu'ici inégalé.

Des animations pour tous !

Des équipes de cerf-volant voltiges ont offert des spectacles à couper le souffle tout le week-end . A noter la mobilisation du centre nautique qui a proposé des baptêmes gratuits de canoë, de catamaran et autres attractions nautiques.

Philippe CALAS, adjoint à la Culture et au Tourisme à la ville de PORTIRAGNES a dressé un bilan du Festival à notre micro. Jean-Paul et Benoît ont évoqué de leur passion pour la fabrication de structure volante et la compétition.

Après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire, la station balnéaire héraultaise de Portiragnes-plage a accueilli la 7e édition du Festival du vent de Portiragnes et a attiré près de 15 000 personnes en ce week-end ensoleillé.

Assurément une totale réussite à mettre au crédit de la municipalité et de son maire Gwendoline CHAUDOIR.



Voir également le reportage photos de Charly CAMBON du Samedi sur notre page FACEBOOK L'AGATHOIS