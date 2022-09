Cap d'Agde - Marine LE PEN, Jordan BARDELLA et Louis ALIOT à AGDE du 16 au 18 septembre 2022.

L'université d'été du Rassemblement National s'ouvre le 16 septembre au Palais des congrés du Cap d'Agde.

Assurément les universités d'été du Rassemblement National à AGDE sont un rendez-vous attendu de la rentrée politique.

A un moment clé où Marine LE PEN a décidé de transmettre la flamme de la présidence de son parti, elle appelle ses sympathisants et militants à la rejoindre pour participer au choix du futur président du Rassemblement National qui aura la charge de préparer son mouvement à prendre de nouvelles responsabilités.

Avec 89 députés à l’assemblée nationale, 23 au parlement Européen, 250 conseillers régionaux 26 conseillers départementaux,12 maires et 900 conseillers municipaux c'est assurément une démonstration de force que souhaite Marine LE PEN pour sa formation politique.



L'université d'été du Front national s'ouvrira au Cap d’Agde le Vendredi 16 septembre et se poursuivra tout un Week-end jusqu’au meeting dominical du 18 septembre.

Un meeting ouvert au public qui devrait faire salle comble à AGDE ou le jeune député Aurélien LOPEZ-LIGUORI (29 ans) a balayé son opposant de la NUPES avec 70 % des suffrages en éliminant au premier tour le député sortant Macroniste Christophe EUZET.

En régional de l'étape agathoise c'est le nouveau député Aurélien LOPEZ-LIGUORI qui devrait accueillir les participants au meeting dominical avant que Jordan BARDELLA et Louis ALIOT ne chauffent la salle préalablement au discours de rentrée de marine LE PEN .

Soutiens de la première heure de Jordan BARDELLA, le député de la 7° circonscription de l’Hérault est omniprésent sur le terrain pour préparer l’événement du Cap d’Agde qui sera le prélude au 18e Congrès du Rassemblement National à Paris.

La stratégie de dédiabolisation couronnée de succès, la stratégie de "normalisation" débutée avec Marine Le Pen à la présidence de la formation en 2011 se poursuit avec une de passation de pouvoir teintée de renouveau.

Une jeunesse aux costumes soignés, des propos plus sages, débarrassés des provocations du père spirituel, la relève emmenée par Jordan BARDELLA a de l’ambition et elle l’affiche.



Le 5 novembre prochain en effet à l’issue de ce congrès on saura qui de Jordan BARDELLA ou de Louis ALIOT aura été choisi par les militants.

Cette université d'été au Cap d'Agde pourrait également être, pour chacun des deux prétendants, une occasion convaincre les cadres et militants du bien-fondé de leurs candidatures respectives.