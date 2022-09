Vias - La saison de l'Ardaillon présentée ce vendredi 9 septembre : voici le programme !

Ce vendredi 9 septembre 2022, il y avait foule à la présentation de la saison du Théâtre de l’Ardaillon à Vias.

Le voile vient d’être levé sur la saison théâtrale 2022/2023, un moment privilégié pour tous les spectateurs qui ont pu découvrir, au sein de ce lieu chaleureux et intimiste qu’est le Théâtre de l'Ardaillon, une programmation variée destinée à tous les publics et à toutes les envies. Une programmation culturelle variée : des pièces de théâtre et des spectacles, des concerts, il y en aura pour tous les goûts. Pour les plus connus Élie Semoun sera de la partie en novembre prochain, Michèle Torr et François Feldman en Avril.

Une avant-première réussie, animée par Paul-Éric Laurès en présence de Jordan Dartier, Maire de Vias, Jean-Luc Prades, Adjoint au Maire délégué à la Culture et au Patrimoine et toute l’équipe du service culturel.

Rendez-vous dès vendredi 23 septembre avec la Lyre Biterroise : Retrouvez le meilleur de l'orchestre de Béziers, en concert à Vias ! Nous vous réservons le best-of de nos derniers programmes en une soirée : musique de films, comédies musicales, classique, ou musique du monde entier, et bien plus encore ! Un spectacle gratuit pour fêter l’ouverture de la nouvelle saison du Théâtre de l’Ardaillon.

Nous reviendrons en détails sur chaque spectacle dans notre agenda culturelle, tout au long de l'année.

Retrouvez dès à présent l’ensemble de la programmation ci-dessous :

La Lyre Biterroise - Vendredi 23 septembre 2022 à 21h

- Vendredi 23 septembre 2022 à 21h César - Vendredi 7 octobre 2022 à 21h

- Vendredi 7 octobre 2022 à 21h David Olaizola - Samedi 5 novembre 2022 à 21h

- Samedi 5 novembre 2022 à 21h Élie Semoun - Dimanche 20 novembre 2022 à 17h

- Dimanche 20 novembre 2022 à 17h Les Belles-sœurs - Dimanche 27 novembre 2022 à 17h

- Dimanche 27 novembre 2022 à 17h Yves Pujol - Vendredi 2 décembre 2022 à 21h

- Vendredi 2 décembre 2022 à 21h Ballet - Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023 à 15h

- Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023 à 15h Arnaud Demanche - Vendredi 20 janvier 2023 à 21h

- Vendredi 20 janvier 2023 à 21h Cabaret Fabuleux - Dimanche 29 janvier 2023 à 21h

- Dimanche 29 janvier 2023 à 21h Pour le meilleur et pour le pire - Samedi 4 février 2023 à 21h

- Samedi 4 février 2023 à 21h Gérémy Crédeville - Vendredi 10 février 2023 à 21h

- Vendredi 10 février 2023 à 21h World of Queen - Vendredi 24 février 2023 à 21h

- Vendredi 24 février 2023 à 21h Sandrine Alexi – Vendredi 10 mars 2023 à 21h

– Vendredi 10 mars 2023 à 21h Michèle Torr – Dimanche 26 mars 2023 à 16h

– Dimanche 26 mars 2023 à 16h Daniel Auteil – Vendredi 7 avril 2023 à 21h

– Vendredi 7 avril 2023 à 21h Le Point Virgule – Samedi 15 avril 2023 à 17h

– Samedi 15 avril 2023 à 17h Franck Mickaël – Dimanche 23 avril 2023 à 17h

– Dimanche 23 avril 2023 à 17h François Feldman – Vendredi 12 mai 21h

– Vendredi 12 mai 21h Élodie Poux – Samedi 27 mai à 21h

Plus d’infos :

Théâtre de l'Ardaillon - 41 Avenue de Béziers - 34450 Vias

Le lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h. Les samedis et dimanches de représentations 2h avant le spectacle.

Par téléphone : 06 47 01 89 06

Par e-mail : billetteriespectacle@ville-vias.fr

Photos Charly Cambom pour L'Agathois