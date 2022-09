Agde - Montpellier 2028 : Rentrée et projets dans le cadre de la candidature de Montpellier " Capitale européenne de la culture 2028 ».

MONTPELLIER 2028 : CONFÉRENCE DE PRESSE AU CHÂTEAU LAURENS

Gilles D’ETTORE, Président de l’Agglo Hérault Méditerranée et Maire d’Agde a accueilli Michaël Delafosse, Président de Montpellier Méditerranée Métropole et Maire de Montpellier au château Laurens, en vue de la présentation de l’agenda de rentrée et des projets lauréats dans le cadre de la candidature de Montpellier au titre de « capitale européenne de la culture 2028 ».

Etaient également présents, Claire FITA, vice présidente à la culture de la Région Occitanie, Jean François SOTO, Maire de Gignac et Président de la Communauté de Communes de la vallée de l’Hérault et les élus de Sète venus apporter tout leur soutien à cette démarche .

Ce qui fait la force de cette candidature, c’est la participation de 142 communes de l’Hérault, aux côtés de Montpellier, qui viennent enrichir l’offre artistique, culturelle et patrimoniale de la métropole.

Parmi les pépites : le château Laurens, joyau de l’art nouveau en Occitanie dont l’ouverture est prévue en juin 2023 et qui est un véritable atout pour favoriser cette candidature mais également Sète et son vivier d’artistes, le patrimoine de la haute vallée de l’Hérault et du grand pic Saint-Loup...

Pour le Président Gilles D’ETTORE « la culture est force d’identité qui permet de se retrouver grâce à une histoire, des racines communes, c’est aussi une force d’attractivité et un facteur de renaissance de nos quartiers. »

Pour le Président Michaël DELAFOSSE « nous sommes unis et déterminés à avancer ensemble pour valoriser cette candidature dont va bénéficier l’ensemble de nos territoires. La culture rassemble les hommes, elle nous permet aussi de repenser les espaces publics ».