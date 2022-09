Agde - La Salvetat : Une coopération en projet pleine de promesses

AGDE – LA SALVETAT : UNE COOPERATION EN PROJET PLEINE DE PROMESSES

Depuis plusieurs années, les Collectivités forestières œuvrent pour développer des partenariats étroits entre les zones de montagne et les zones de plaine ou littorales, entre le stock de bois et le stock de populations. Divers objectifs : création d’emplois non délocalisables, lutte contre le changement climatique, et coopérations territoriales.

La rencontre du 29 août entre le maire d’Agde, et président de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, Gilles D’ETTORRE, et le maire de La Salvetat-sur-Agoût, vice-président de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc, également président des Communes forestières, Francis CROS, est allée dans ce sens.

A l’origine, la prochaine installation d’une grosse chaufferie à plaquettes forestières sur le centre aqualudique d’Agde, l’Archipel. Ce projet, impulsé il y a plusieurs années par les Communes forestières dans le cadre d’une étude prospective sur toute la Communauté d’Agglomération, a été concrétisé l’an dernier par la commune d’Agde dans le cadre du Plan de relance.

Il s’agit d’une avancée environnementale importante avec l’utilisation d’une ressource renouvelable locale. Elle est également désormais une avancée importante en terme d’économie financière pour la commune au regard de l’explosion des prix des énergies fossiles.

Francis CROS a ainsi présenté les réalisations faites par sa communauté de communes pour structurer l’approvisionnement en bois (tant en bois énergie qu’en construction bois). Deux visites ont ainsi été effectuées pour se rendre véritablement compte de la disponibilité de la ressource et de la technicité présente sur le territoire : plateforme bois énergie d’Alliance forêt bois, avec Sylvain ANDRE, et scierie SNDB Vieu, avec Ludovic THERON.

Les échanges ont été riches et de nombreuses autres coopérations à venir ont été envisagées entre ces 2 territoires adhérents au réseau des Communes forestières.

Visite de terrain

Installation d’une scierie et mise en place d’un contrat d’approvisionnement

Depuis de très nombreuses années, la Communauté de Communes Monts de Lacaune et Montagne du Haut-Languedoc porte une politique dynamique en faveur de la filière bois.

Les Collectivités forestières Occitanie vous invitent à une visite gratuite et ouverte à tous les élus et agents intéressés.



Elle aura lieu le jeudi 29 septembre 2022, de 14h00 à 16h00, sur la commune de La Salvetat-sur-Agoût (34).

