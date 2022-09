Montagnac - Le Longicorne Tigre : un ravageur de mûriers platanes

Le Longicorne Tigre, quèsaco ?

Le longicorne tigre ou perceur chinois, est un insecte xylophage dont la larve est un ravageur des mûriers (genre Morus), en particulier du mûrier platane.

Toute suspicion doit donc être signalée.

Les mandibules du Longicorne Tigre provoque des dégâts qui sont très rapidement visibles (coulées de sève, dépérissement et nécroses, trous de sortie, décollement d’écorce…), aussi bien au niveau des grosses branches que du tronc. On observe alors un dessèchement progressif de l’arbre voire sa mort. Les arbres ou branches atteintes sont également plus sensibles à la casse lors d’épisodes venteux ce qui peut représenter un danger dans les parcs, jardins, allées fréquentés par le public.

Arrivé dans notre région via Sète en 2018, il s’étend aujourd’hui déjà sur tout le littoral. A Sète, 30% des mûriers et mûriers platanes sont perdus.

Il n’existe aucun traitement permettant de stopper sa progression. Seuls l’élagage de la partie de l’arbre touchée ou l’abattage complet de l’arbre sont efficaces pour l’enrayer.

Pourquoi communiquons-nous dessus ?

Pour éviter une expansion incontrôlable, nous devons être vigilants. Nous demandons à tous les propriétaires de mûriers / mûriers platanes de prêter une attention toute particulière à leurs arbres. Si vous constatez :

Un ou plusieurs trous dans l’arbre, ou sur une branche

Une coulée de sève anormale ou un décollement d’écorce

Un dessèchement d’une partie de l’arbre, voire de l’arbre complet

La présence de l’insecte sur l’arbre

alors prévenez sans tarder Nicolas BERDEGUER (conseiller municipal en charge des espaces verts) au 06-79-57-42-58 qui se chargera de prévenir l’organisme de prospection et vous informera de la conduite à tenir.