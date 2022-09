Marvejols - Le Festival des Internationales de la Guitare est de retour à Marvejols

Les Internationales de la Guitare – Sud de France, festival de musiques actuelles et du monde depuis 1996 fait à nouveau escale à Marvejols pour son unique date en Lozère !

Au programme cette année, un concert de Manu Lanvin, chanteur guitariste et showman exceptionnel, aujourd’hui figure incontournable du blues rock français.

Avec sept albums à son actif dont quatre avec son power trio le Devil Blues, Manu a enchainé depuis 2012 plus de 600 concerts incluant des scènes prestigieuses en Europe comme aux Etats-Unis (l’Olympia, Le Montreux Jazz Festival, Jazz à Juan, Solidays...).

Acclamé par un public de plus en plus nombreux aux concerts du « Diable » et salué par ses pairs, Manu Lanvin incarne sans conteste le renouveau du genre et a su parfaire au fil des années un blues rock explosif.

Rendez-vous pour un concert endiablé et gratuit vendredi 23 septembre dès 20h30 place Daurade à Marvejols (repli à la salle polyvalente en cas de mauvais temps).