Montpellier - Distribution de « Burgers Vérité » devant le restaurant Burger King !

L214 pirate l’opération « Burger Mystère » pour demander au fast-food de s’engager contre le pire de l’élevage intensif des poulets

Ce samedi 10 septembre de 12h00 à 14h00, L214 distribue ses « Burgers Vérité » devant le restaurant Burger King de Montpellier situé avenue du Mas d'Argelliers.

Cette action parodie l’opération « Burger Mystère », qui est de retour dans les restaurants de l’enseigne depuis début septembre.

Les faux équipiers inviteront les passants et les clients du fast-food à découvrir les tristes vérités que renferment les mystérieuses boîtes. À l’intérieur, pas de Crispy Chicken ou de Chicken Louisiane Steakhouse, mais des visuels et un QR code dénonçant les conditions d’élevage et d’abattage des poulets transformés par la chaîne.

De fausses boîtes pour révéler les vraies conditions de vie des poulets

« Les poulets de Burger King n’ont pas de place de leur vivant, alors on a décidé de leur en donner ici » : c’est l’une des phrases que l’on peut découvrir en ouvrant la boîte en carton sur laquelle se dessine un grand point d’interrogation.

Habituellement, l’opération « Burger Mystère » permet aux clients Burger King de recevoir une boîte contenant un burger « surprise ».

Dans celles distribuées par l’association, pas de sandwiches, mais des vérités sur les pratiques d’approvisionnement de la chaîne de fast-food en viande de poulet : densités extrêmes, vitesse de croissance ultrarapide liée à une sélection génétique poussée, litière inchangée au cours de la vie des animaux, etc.

Les boîtes « Burgers Vérité » contiennent également un QR code permettant de découvrir en images les pratiques d’élevage cautionnées par Burger King, et de signer la pétition adressée à la chaîne sur burgerking.stopcruaute.com, afin de l’inciter à s’engager fermement contre le pire de l’élevage intensif.

Un temps fort pour convaincre Burger King

C’est en réponse au lancement de la nouvelle campagne marketing « Burger Mystère » de Burger King que l'association a décidé de renouveler une opération déjà effectuée en mai dernier. Elle avait mobilisé des centaines de bénévoles dans 25 villes à travers la France.

En rééditant cette mobilisation sur la même période que la campagne officielle de Burger King, L214 entend attirer l'attention de l'enseigne sur les conditions d'élevage et d'abattage des poulets qu'elle soutient, pour l'encourager à abandonner ces pratiques.

Pour Brigitte Gothière, cofondatrice de L214 : « Burger King cherche à se donner une image drôle et décalée, aux antipodes de la réalité de l’élevage intensif. Il est important de lever le voile sur les pratiques de ce géant du fast-food car contrairement à ses principaux concurrents comme KFC, Subway ou encore Domino’s Pizza, l’enseigne refuse toujours de s’engager fermement à respecter les critères du European Chicken Commitment et continue de s’approvisionner auprès des pires élevages intensifs de poulets. Il est urgent que Burger King rattrape son retard sur le sujet ! ».

Q uand ? Samedi 10 septembre de 12h00 à 14h00

Où ? Avenue du Mas d'Argelliers, à Montpellier

Burger King refuse de s’engager contre les pires souffrances des poulets

Après le lancement de sa campagne en octobre 2021, où le « roi du burger » était présenté comme le « roi de la cruauté », l'association L214 poursuit son action afin que le groupe s’engage à respecter les critères du European Chicken Commitment, et qu’il garantisse une part minimale de 20 % de plein air dans ses approvisionnements.

Le European Chicken Commitment consiste en une série de critères établis par une trentaine d’associations européennes dans le but de réduire les souffrances des poulets utilisés dans la production alimentaire :

une diminution du nombre d'animaux par mètre carré,

l'interdiction des souches de poulets à croissance ultrarapide engendrant de sévères problèmes de santé pour les animaux,

l’accès à de la lumière naturelle,

un enrichissement de l’environnement des poulets, de façon à répondre de façon minimale à leurs besoins comportementaux,

une méthode d’abattage n’impliquant pas un accrochage des oiseaux par les pattes, la tête en bas, alors qu’ils sont encore conscients.

Plus de 100 entreprises ont déjà pris cet engagement en France, dont des concurrents de l’enseigne, comme KFC, Subway, Domino’s Pizza ou encore les boulangeries PAUL.