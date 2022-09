L’Association Génération Music présente du 8 au 10 septembre 2022 la manifestation « A la Rencontre »

Jeudi 8 septembre « à la rencontre » à la MJC Espace André Malraux, 5 rue Mirabeau Agde

➢ 9h 17h : Deuxième Journée de travail des professionnels (journée sur réservation pour les personnels du social, de la santé, de l’éducation, de la formation, de l’animation, de la médiation)

Accompagner des familles gitanes, Quand on parle de l’autre ? Quand les mots font mal...

Une journée de travail, d’information, de sensibilisation et d’échanges autour des problématiques de l’accompagnement et du suivi des familles.

Une journée animée par Thierry PATRAC, Président Génération Music, consultant interculturel, Rémi LEMAITRE ,sociologue et l’intervention de Noémi CASATI Anthropologue , EHESS Paris

➢ 18h 21h : ouverture de « A la Rencontre »

• Inauguration de l’exposition de Photographies « Regards Croisés au Centre-ville d’Agde » Photographies réalisées par la section photos de la MJC, photographes Jean Marie SCHWARTZ et Jean Claude RAGARU

L’exposition restera ouverte au public du 8 au 21 septembre 2022

• Apéritif musical en compagnie du groupe DIVANO DROMENSA, jazz Manouche

Virtuosité et émotion au rendez-vous, pour un voyage musical de la Mer Noire à la Méditerranée, cocktail de jazz manouche et chansons tsiganes, comme un miroir des cultures des artistes et une ode à la fraternité

Vendredi 9 septembre

➢ 9h à 20h Exposition de Photographies « Regards Croisés au Centre-ville d’Agde » Photographies réalisées par la section photos de la MJC, photographes Jean Marie SCHWARTZ et Jean Claude RAGARU

MJC Espace André Malraux , 5 rue Mirabeau Agde

➢ 14h 16h : visite du cœur de ville (avec collégiens et lycéens et tout public). Départ devant l’office de tourisme d’Agde 1, rue du 4 septembre

Venez découvrir « Itinéraire nomade » une déambulation théâtralisée qui vous fera voyager à travers le temps et l’histoire au travers de trois placettes du centre historique.

Placette du passé, Place de la Glacière

Placette du présent, rue Blanqui

Placette de l’avenir, Square Joseph Picheire

Avec le concours de la Compagnie Théâtrale Les Ballufff’s et d’Arnaud SANGUY, guide conférencier de la Mission Patrimoine Littoral de l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée.

Réservation obligatoire au : 06 45 82 46 14

➢ 18h30 à 20h Projection du film « Quand je serai grand, je serai flamenco » en présence du réalisateur Jacques THOUVENOT et Thierry PATRAC, suivie d’un débat. MAG , Médiathèque Agathoise

Quand je serai grand je serai Flamenco est un documentaire de 52 minutes où les gitans du sud de la France se livrent pour la première fois, sans concession.

Sans famille, il n ́y a pas de gitans. Sans guitare, il n ́y a pas de gitans non plus ! Quand on est gitan et qu ́on prend la guitare, on ne joue pas du flamenco, on est Flamenco. Ça ne s ́apprend pas. C ́est dans le sang. Et les petits gitans seront les grands Flamenco de demain. C ́est pourquoi ils sont en droit de poser la bonne question : de quoi demain sera-t-il fait ?

➢ 20h apéro-rencontre en présence de l’ensemble des intervenants Réservation obligatoire : MAG Médiathèque Agathoise. Place du Jeu de Ballon Mail : mediathequeagathoise@ville-agde.fr

Tel : 04 67 94 67 00

Samedi 10 septembre

➢ 9h à 18h Exposition de Photographies « Regards Croisés au Centre-ville d’Agde » Photographies réalisées par la section photos de la MJC, photographes Jean Marie SCHWARTZ et Jean Claude RAGARU

MJC Espace André Malraux , 5 rue Mirabeau Agde

➢ 10h 12h visite du cœur de ville.

Départ devant l’office de tourisme d’Agde 1, rue du 4 septembre

Venez découvrir « Itinéraire nomade » une déambulation théâtralisée qui vous fera voyager à travers le temps et l’histoire au travers de trois placettes du centre historique.

Placette du passé, Place de la Glacière

Placette du présent, rue Blanqui

Placette de l’avenir, Square Joseph Picheire

Avec le concours de la Compagnie Théâtrale Les Ballufff’s et d’Arnaud SANGUY, guide conférencier de la Mission Patrimoine Littoral de l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée.

Réservation obligatoire au : 06 45 82 46 14

➢ 18h à 20h : voyage poétique en compagnie d’écrivains et de poètes : Françoise MINGOT TAURAN(éditrice), Miguel DUFOUR (écrivain)

Réservation obligatoire : MAG Médiathèque Agathoise . Place du Jeu de Ballon Mail : mediathequeagathoise@ville-agde.fr Tel : 04 67 94 67 00

Françoise MINGOT-TAURAN, une éditrice qui écrit et chante sous le pseudonyme de fanFan (majuscule au milieu) est agrégée et docteur en Littérature comparée.

Elle fut professeur de Lettres en France, Sénégal, Maroc. Editrice libertaire – Editions Wallâda – depuis 40 ans, comédienne, elle produit également des CD et développe actuellement, parmi la dizaine de collections qu’elle a créées, deux nouvelles tendances au nom évocateur : « La merlettemoqueuse» (PoésieetChansonderésistance)et«Coup de patte » (d’humour, indignation ou tendresse), plutôt théâtrale. Mais celle de prédilection, qui fut aussi la première, reste « Waroutcho », consacrée au passage à l’écrit de la parole tsigane.

Miguel DUFOUR Ecrivain, Peintre, sculpteur, Tailleur de pierre

➢ 20h30 : spectacle de danse avec ESTRELLA FLAMENCA , Salle des Fêtes , 4 rue Brescou Agde

➢ 21h concert KIKO et le Gypsyland, Salle des Fêtes d’Agde , 4 rue Brescou Agde

Le groupe basé à Montpellier offre au public une musique gaie, rythmée et très festive. Idéal pour une

soirée de clôture

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vous trouverez ci-joint son déroulé de programme

Programme A La Rencontre 8 Au 10 Sept 2022



https://alarencontre.art.blog/

https://youtu.be/QzcjNEKjFxw

https://youtu.be/ZlrvSCv3SXg

https://youtu.be/80j_WLFu6Ho