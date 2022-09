Béziers - Un jeune homme de 18 ans de nouveau interpellé pour trafic de stupéfiants à Béziers

Le 6 juin 2022, à l'occasion d'un contrôle routier, la police municipale de Béziers interpellait deux individus à bord d'un véhicule dans lequel étaient trouvés 8 g de cocaïne, 93 g de résine de cannabis et 200 €.

À l'issue de leur garde à vue au commissariat de police de Béziers, le parquet leur délivrait une convocation pour être jugé par le tribunal correctionnel le 19 septembre 2022 des chefs de détention et transport de produits stupéfiants.

Le 2 septembre 2022, le plus jeune d'entre eux, majeur depuis le mois d'avril, et domicilié selon ses dires en Seine-Saint-Denis, était de nouveau interpellé par un équipage BAC du commissariat de Béziers l’ayant surpris en train de manipuler une boîte dissimulée derrière un volet roulant et dans laquelle étaient découverts 3 g de cocaïne et 44 g de résine de cannabis. L'individu était également porteur de 125 €. Il niait sa participation à tout trafic de stupéfiants, affirmant être un simple consommateur.

Compte tenu de cette réitération des faits, et malgré son casier judiciaire vierge, le procureur de la République de Béziers ordonnait son défèrement puis le présentait au juge des libertés de la détention qui le plaçait en détention provisoire jusqu'à l'audience du 19 septembre 2022 à 14 heures où il sera jugé pour l'ensemble des faits.