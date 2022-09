Hérault - L'Hérault placé en vigilance ROUGE - Orages - Pluie- Inondations par le préfet de l' Hérault

ALERTE ROUGE dans le département: C'est ce qu'a déclaré le préfet de l' Hérault aprés que Le Lez soit sorti de son lit à Montpellier après les fortes pluies tombées en début d’après-midi ce mardi.

A Saint Gely du Fesc des quartiers sont inondés.

Prudence extrême !

Une ligne d'orages stationnaires concerne l'est de l'Hérault et l'ouest du Gard. Les cumuls de pluie atteignent 134 mm à Prades-le-Lez depuis 12h,

L"équivalent de plus d'un mois de pluie. Descrues et des inondations sont en cours.

Bulletin de vigilance départemental

Publié le mardi 6 septembre 2022 à 16:25

Qualification du phénomène

Episode orageux stationnaire exceptionnel sur l’Hérault et l’ouest du Gard.

Situation actuelle

De plus c’est le premier épisode de la saison. On relève ainsi très localement déjà plus de 150 mm sur le sud-est de l'Hérault et la région de Sommières.

Evolution prévue

Dans les heures à venir il peut encore tomber 100mm supplémentaires, portant les cumuls de pluie sur l’épisode à des valeurs maximales entre 200 mm et 250 mm.

La fin de l’épisode est attendue vers 22 heures. D’autres cumuls de pluie pourront se rajouter mais le plus fort devrait donc être passé.

L'épisode pluvio-orageux persiste mercredi pouvant nécessiter une prolongation éventuelle de cette vigilance.

Le risque orageux, pour cette journée de mercredi, est bien plus net.