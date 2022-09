Mélange d'idées glanées lors de voyages et de soirées de travail, Le Concept Store a ouvert ses portes depuis le 29 juin dans la galerie du magasin Hyper U – Grand Cap Méditerranée à Agde.

L'ancienne boutique Mango fait place désormais à une ambiance cosy où l'on peut découvrir des articles originaux et inédits.

Des marques de notoriété comme IKKS, AMERICAN VINTAGE, FIVE, ONE TEE, MKT STUDIO, CHANTAL B, BANDITAS, et de nombreux créateurs vous accompagnent dans un dédale de petits kiosques... "On croirait déambuler dans des ruelles !" s'étonne une cliente.

La décoration et le mobilier ont été totalement repensé par les propriétaires, Sylvie et Christian RIVALTA, qui ont souhaité mettre en forme un projet qui leur tenait à cœur ; créer un commerce chaleureux, donner leur chance à des petits créateurs, à des entreprises locales, respecter l'éco responsabilité grâce à un espace Dépôt-Vente et le made in France.

Ici, vous pourrez flâner, poser des questions sur tel ou tel créateur, et même boire un café ou un thé, un espace détente est prévu à cet effet...

Des boites à gâteaux transformées en boites cadeaux et toutes customisées rajoutent au côté inédit de la boutique.

Depuis son ouverture, « Le Concept Store » remporte un vif succès auprès des clientes qui expliquent adhérer au concept par son coté original et qualitatif, qui sort des sentiers battus de la grande fast fashion...

"Dans le respect des commerçants de la galerie, nous avons travaillé avec des marques qui ne sont pas chez nos confrères mais avec lesquelles en revanche nous avons signé l'exclusivité sur le secteur", nous précise Sylvie, et rajoute :

"Je remercie mon équipe qui a su surmonter les difficultés, et sans laquelle ce projet n'aurait pas été possible, et tout particulièrement mon époux, qui grâce à son soutien et ses conseils, a pu donner vie à ce rêve"

Sans plus douter, « Le Concept Store », s'inscrit résolument dans une démarche responsable, mêlant qualité et originalité, une nouvelle idée du commerce...

Infos Pratique :