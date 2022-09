Bessan - Les Associations en force pour le 22° Forum des associations de Bessan

A Bessan le forum des associations est une belle tradition qui marque sa 22 ° édition par un succès qui n’est plus à démontrer.

Sous un soleil de nouveau réapparu après l’orage de Vendredi, le 22ème Forum des associations Bessanaises s’est déroulé sur la place de la Promenade, en continuité du marché dominical.

Une nouvelle fois, ce rendez-vous a attiré une foule importante autour des stands de présentations.

Associations sportives, artistiques, caritatives, ou musicales… étaient nombreuses et elles ont présenté leurs activités de manière ludique et extrêmement conviviale.

La bonne humeur au rendez-vous les visiteurs du dimanche ont été attirés par la recherche d’une activité parmi celles exposées, s’informant ou s’inscrivant auprès des responsables ou animateurs.

La ville a choisi le forum annuel pour remercier de nombreux responsables associatifs. Ainsi, Stéphane PÉPIN-BONET, maire de Bessan et Éric MILLAN, adjoint au maire chargé de la vie associative, ont remis des médailles aux bénévoles investis.

Un repas sur la place de la Promenade a clos ce rendez-vous très suivi, permettant au forum des associations bessanaises de rester un moment de rencontres et de discussions.

L’AGATHOIS au service des Associations de BESSAN et de la commuté d’Agglomération.

Le journal L’AGATHOIS souhaite s’impliquer dans le quotidien de la vie associative locale en mettant à l’honneur l’actualité et les résultats des clubs de la Communauté d’Agglomération au travers de deux outils spécifiques :

L’annuaire des associations : Cet annuaire recense toutes les associations locales désireuses de s’y inscrire et favorisera la recherche des clubs et associations par rubriques, catégories et disciplines.

Vous pouvez dès à présent inscrire votre club ou votre association directement en ligne via ce lien .Il vous sera également possible d’y insérer le logo de votre club ou association.

Après vérifications techniques, la mise en ligne sur le site sera validée sous 24 h .

Les informations sportives et les résultats de votre club.

Une fois par semaine VOTRE ASSOCIATION aura la possibilité de déposer elle-même quelques minutes après les résultats du jour, l’actualité de votre club accompagnée des photos et même d’un lien vidéo de votre match ou prestation.

Pour cela rien de plus simple ; Vous insérez vous même votre texte et les photos comme vous le faites sur votre page FACEBOOK via ce lien : Proposez votre actualité

Quelques heures plus tard votre article sera en ligne et en quelques clics vous toucherez les 28 000 abonnés à notre mailing liste et les 60 000 abonnés de nos réseaux sociaux.

