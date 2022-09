Agglo Hérault Méditerranée - « Rénov' Occitanie », Optez pour un habitat plus économe !

Avec le guichet « Rénov’ Occitanie », Optez pour un habitat plus économe, plus confortable et moins coûteux !

Le guichet Rénov’Occitanie renseigne et accompagne tous les propriétaires de nos 20 communes qui veulent entreprendre des travaux de rénovation énergétique

Vous souhaitez alléger vos factures d’énergie et moderniser votre logement et ses installations ?

Vous souhaitez gagner en confort chez vous, été comme hiver, grâce à une isolation renforcée, un chauffage plus performant, une meilleure ventilation ou une rénovation énergétique globale ?

Bénéficiez des services d’un interlocuteur unique pour des conseils personnalisés gratuits, d’un accompagnement technique et administratif et de solutions de financement avec des aides importantes à mobiliser (Ma prime Rénov, Certificats d’économie d’énergie, prêts spécifiques de la Région…).

Pour vous orienter et vous suivre tout au long de votre projet, la conseillère Rénov’Occitanie est à votre écoute pour vous permettre la réalisation de travaux de rénovation facilités et sécurisés, à coûts maitrisés.



Guichet Rénov’Occitanie

Tél : 04 11 79 02 22 (Permanences téléphoniques tous les matins)

Permanence d’accueil à partir du 13 octobre, sur RDV, les jeudis toute la journée sur Saint-Thibéry

Courriel : guichet-renovoccitanie@agglohm.net

