Agglo Hérault Méditerranée - Pluie-Inondation, ayons les bons réflexes !

L’été 2022 a été ponctué de sécheresses exceptionnelles et de feux de forêts sans précédents.

Ces vagues de chaleurs caniculaires pourraient rapidement laisser place à des averses et orages intenses sur l’arc méditerranéen : les températures très au-dessus des normales de saison en mer Méditerranée, sont l’un des facteurs pouvant aggraver l’intensité des pluies méditerranéennes.

De septembre à mi-décembre, les territoires du pourtour méditerranéen sont davantage exposés à des épisodes de pluie intense, qui peuvent conduire à des crues soudaines et dangereuses.

En effet, en seulement quelques heures, il peut tomber l’équivalent de plusieurs mois de précipitations.

En cas de pluies méditerranéennes intenses et/ou d’inondation, ayons les bons réflexes : ils peuvent nous sauver la vie.

Reportez l’ensemble de vos déplacements, à pied ou en voiture ;

N’allez pas chercher vos enfants à l’école ou à la crèche, ils y sont en sécurité ;

Restez ou rentrez à l’intérieur d’un bâtiment et montez en hauteur lorsque c’est possible ;

Si possible, coupez les réseaux de gaz, d’électricité et de chauffage sans vous mettre en danger ;

N’utilisez pas votre voiture, ce n’est pas un espace sûr. Quelques centimètres d’eau peuvent suffire à l’emporter ;

Ne descendez pas dans les sous-sols ou les parkings souterrains ;

Eloignez-vous des cours d’eau, des berges et des ponts. Pour éviter la foudre, ne vous réfugiez pas sous un arbre ;

Restez informé et à l’écoute des consignes des secours et/ou de la mairie ;

Souciez-vous des personnes vulnérables et isolées et contactez-les en privilégiant les SMS.

Dès aujourd’hui, et en anticipation de toute urgence qui pourrait survenir pendant la saison des pluies intenses, préparez un kit d’urgence 72h pour pouvoir vivre en autonomie pendant quelques jours : nourriture et eau potable, médicaments, radio à piles, bougies, copie de la carte d’identité…

Plus d’informations : pluie-inondation.gouv.fr