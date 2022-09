Pézenas - La Ville engagée pour la sécurité aux abords des écoles

La Ville poursuit son engagement pour la sécurité des élèves aux abords des établissements scolaires

Pour fluidifier et apaiser le trafic, des sens de circulation ont été modifiés :

Avenue de Plaisance : mise en place d’un sens unique de circulation au niveau de la sortie du Parking de plaisance, direction centre-ville.

Avenue Paul Vidal de la Blache : inversement du sens unique de circulation, direction du carrefour Plaisance/Faissine jusqu’au passage des Machous.

Pour renforcer les partages des voies et les mobilités douces, la commune a également décidé d’expérimenter le passage à 30 km/h afin de réduire la vitesse sur l’ensemble de la commune à l’exception de certaines voies.

Ces mesures complètent les actions déjà menées en termes d’amélioration de la circulation aux abords des établissements scolaires. L’an passé, des abribus ont été installés Boulevard Jean-Jacques Monod et un cheminement à travers le complexe sportif a été mis en place pour sécuriser les accès aux arrêts de bus scolaires.

Également, la Ville, en partenariat avec la commune de Tourbes et les établissements Bonneterre et Sainte-Marthe, a entrepris des travaux pour sécuriser le cheminement piéton et faciliter les déplacements vers ce nouveau groupe scolaire. Selon le partenariat conclu, les communes de Pézenas et de Tourbes participent financièrement à hauteur de 15% chacune pour ces travaux.

Par ailleurs, de nouvelles pistes et bandes cyclables ont été aussi créées sur ces voies pour favoriser les déplacements doux. Elles relient ainsi les pistes et bandes cyclables existantes Chemin de la Faissine, Avenue Gabriel Mazel, Avenue Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider et Avenue du 11 novembre.