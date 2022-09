Agde - N3 - Le RCO Agde s'impose à domicile face au FC Balma

Samedi 3 septembre 2022, c’est une équipe remontée du RCO Agde qui est entrée sur la pelouse du stade Louis Sanguin pour le compte de la deuxième journée du championnat N3 de football.

Coup d’envoi à 18h, une première partie de mi-temps équilibrée avec un avantage aux visiteurs qui arrivent à se créer deux très belles occasions grâce des individualités nettes, sauvées à chaque fois par des arrêts décisifs du portier Agathois Anthony VINCENT.

La fin de première mi-temps est à l’avantage du RCO Agde avec quelques belles occasions et un beau coup franc.

Une entame de deuxième mi-temps sur les chapeaux de roues, on avait vu les "rouge et noir" s’échauffer avant la reprise, on a rapidement compris pourquoi !

A la 50ème minute, c’est le numéro 5, Babacar CAMARA qui d’une reprise de la tête sur coup de pied arrêté trompe le gardien du FC Balma et ouvre le score pour les Agathois.

Le reste de la partie les hommes du RCO Agde contrôle le match malgré de nombreuses fautes en fin de partie d’un côté comme de l’autre. Une dernière pression du FC Balma pendant les 5 minutes de temps additionnel ne changera rien : Le RCO Agde s’impose à domicile 1 à 0.

Une belle victoire pour notre équipe nous précise le staff malgré un nombre conséquent de joueurs blessés. 3 points qui font du bien !

